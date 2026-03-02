derbyderbyderby streaming Everton-Burnley, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

PREMIER LEAGUE

Everton-Burnley, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Everton Burnley dove vedere
La sfida è in programma alle ore 20:30 di martedì 3 marzo all'Hill Dickinson Stadium
Filippo Montoli
Filippo Montoli

È turno infrasettimanale in Premier League e una delle partite che si disputerà nella serata di martedì 3 marzo è Everton-Burnley. La gara è valida per la ventinovesima giornata di campionato ed è in programma alle ore 20:30 all'Hill Dickinson Stadium. I padroni di casa inseguono una qualificazione europea che manca da troppo tempo. Gli ospiti sono alla disperata ricerca di punti per la lotta salvezza. Ecco dove vedere Everton-Burnley in diretta tv e streaming.

Everton-Burnley, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e in programma martedì 3 marzo alle ore 20:30 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 257 del telecomando. Per chi non può seguire la sfida da televisore, la stessa piattaforma mette a disposizione lo streaming del match tramite Sky Go.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

L'Everton, con l'ultima importante vittoria per 2-3 in casa del Newcastle, ha fermato una striscia di due sconfitte consecutive. I Toffees sono usciti con zero punti dalle sfide con Bournemouth (1-2) e Manchester United (0-1). Prima ancora aveva invece inanellato cinque risultati utili consecutivi, che hanno permesso alla squadra di Moyes di arrivare molto vicino alla zona europea. Il Brentford settimo è solo a tre punti di distacco.

Il Burnley fatica a trovare continuità di risultati e la situazione in classifica si sta facendo molto pericolosa. La zona salvezza è già lontana otto punti. Nelle ultime partite i Clarets hanno perso 3-4 con il Brentford, 0-2 con il West Ham e 3-0 con il Sunderland. Sono poi arrivati un pareggio (1-1 con il Chelsea) e una vittoria (2-3 con il Crystal Palace). Nel mentre, la squadra di Parker è stata eliminata dalla Fa Cup dal Mansfield (1-2), squadra di League One.

Everton-Burnley, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
LIVERPOOL, ENGLAND - FEBRUARY 08: David Moyes, allenatore dell'Everton, durante la partita del quarto round di Fa Cup tra Everton e Bournemouth. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

David Moyes deve fare a meno in questo turno infrasettimanale di Carlos Alcaraz e Jack Grealish. Decisamente peggiore la situazione per Scott Parker, che non può contare su Cullen, Amdouni, Tuanzebe, Broja, Roberts, Beyer e Tresor. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

EVERTON (4-4-2): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry. Allenatore: David Moyes.

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Laurent, Worrall, Esteve, Walker; Ugochukwu, Florentino; Pires, Tchaouna, Anthony; Foster. Allenatore: Scott Parker.

