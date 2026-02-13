L'esterno inglese è tornato quest'anno in Inghilterra dopo essere stato allo Sporting

Marcus Edwards si prende la scena in Inghilterra e non solo per il suo talento. L’ex ala dello Sporting , oggi protagonista con il Burnley , ha brillato nel successo per 3-2 contro il Crystal Palace, firmando un assist pesantissimo. Ma a far discutere, oltre alla prestazione, sono stati i suoi parastinchi minuscoli, diventati virali sui social inglesi.

Alla seconda stagione in patria dopo l’esperienza portoghese, Edwards sta vivendo uno dei suoi momenti migliori: 18 presenze, 1 gol e 4 assist in stagione. Tecnica, imprevedibilità e ora anche un dettaglio curioso che non è passato inosservato: l’esterno inglese si è preso copertine e commenti, dentro e fuori dal campo.

Marcus Edwards e il dettaglio che non è passato inosservato — Cresciuto nel vivaio del Tottenham e indicato in adolescenza come uno dei talenti più puri del calcio inglese, Marcus Edwards ha scelto un percorso meno convenzionale per affermarsi. Dopo le difficoltà iniziali in patria, l’esterno offensivo ha trovato continuità e fiducia lontano dai riflettori della Premier, trasferendosi allo Sporting . In Portogallo è cresciuto sotto il profilo tattico e caratteriale, affinando quelle doti tecniche che lo avevano reso un predestinato: dribbling secco, accelerazioni improvvise e grande creatività nell’ultimo terzo di campo.

Il ritorno in Inghilterra con il Burnley rappresenta oggi la sua occasione di consacrazione. Nella vittoria per 3-2 contro il Crystal Palace ha messo la firma con un assist decisivo, confermando segnali di continuità e crescita. Ma a prendersi una fetta di attenzione sono stati anche i suoi parastinchi minuscoli, quasi invisibili sotto i calzettoni: un dettaglio curioso che ha acceso il dibattito tra tifosi e opinionisti, trasformando una buona prestazione in un caso virale.