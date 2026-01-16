Liverpool-Burnley, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

I Campioni d'Inghilterra, sabato pomeriggio, avranno il piacere di ospitare una squadra che sta lottando per la salvezza

Jacopo del Monaco 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 14:16)

Uno degli incontri di questo weekend di calcio metterà di fronte il Liverpool ed il Burnley e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini, infatti, si sfideranno in occasione del turno numero 22 della Premier League. Il calcio d'inizio si terrà alle ore 16:00 di sabato 17 gennaio ad Anfield.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Liverpool-Burnley, dove vedere la sfida — Le due compagini della massima competizione inglese lotteranno per la vittoria anche se gli obiettivi sono differenti. La squadra di casa sta lottando per il posto in Champions League, mentre gli ospiti vogliono ottenere la salvezza e, quindi, la permanenza in Premier. L'incontro tra il Liverpool ed il Burnley si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena. La diretta streaming della gara, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Liverpool allenato dall'olandese Arne Slot occupa la quarta posizione in classifica avendo totalizzato 35 punti. L'obiettivo dei Campioni d'Inghilterra è quello di difendere il suo piazzamento data la concorrenza di altre squadre che hanno pochi punti in meno rispetto a loro. I Reds arrivano a questo incontro dopo aver vinto 2-1 in campionato contro il Wolverhampton e ben tre pareggi di fila, di cui due terminati a reti bianche contro Leeds United ed Arsenal ed uno concluso 2-2 contro il Fulham. Pochi giorni fa, il Liverpool ha vinto 4-1 il match di FA Cup contro il Barnsley con gol di Szoboszlai, Frimpong, Wirtz ed Ekitiké.

Il Burnley guidato da Scott Parker, dal canto suo, si trova al penultimo posto con soli 13 punti, ben otto in meno rispetto alla zona salvezza. I Clarets, tra l'altro, non vincono un match di campionato dal 2-3 in casa del Wolverhampton datato 26 ottobre, mentre negli ultimi quattro turni ha ottenuto due pareggi contro Everton (0-0) e Manchester United (2-2) ed altrettante sconfitte contro Newcastle (1-3) e Brighton (2-0). Così come i loro avversari, anche il Burnley ha passato il turno nella coppa nazionale vincendo 5-1 contro il Milwall grazie alle reti di Barnes (doppietta), Tchaouna, Anthony e Banel.

Probabili formazioni — Il Liverpool non avrà ancora a disposizione Mohamed Salah, ancora impegnato con la Coppa d'Africa, e non saranno del match gli infortunati Leoni, Bradley, Isak, Bajčetić ed Endo. Per la squadra ospite, invece, mancheranno per infortunio Roberts, Amdouni, Beyer, Tresor e Flemming, mentre sono in dubbio Cullen e Worrall.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot

BURNLEY (4-2-3-1): Dúbravka; Walker, Ekdal, Estevè, Pires; Ugochukwu, Florentino Luis; Edwards, Mejbri, Anthony; Broja. Allenatore: Parker