Dove vedere Charlton-QPR in diretta TV e streaming gratis

Venerdì sera, lo scenario di The Valley ospita una sfida dal peso specifico notevole per la Championship. Charlton Athletic e Queens Park Rangers si affrontano in un match che può incidere sia sulla corsa salvezza dei padroni di casa sia sulle ambizioni di classifica degli ospiti, ancora in piena lotta per un posto nella zona playoff.

Entrambe arrivano all’appuntamento rinvigorite da una vittoria di prestigio nell’ultimo turno: gli Addicks hanno superato il Leicester, mentre il QPR ha firmato un successo di grande spessore contro la capolista Coventry City. Scopri come seguire la partita

Il momento delle due squadre — Il Charlton ha ritrovato ossigeno lo scorso weekend grazie al 2-0 contro il Leicester, risultato che ha interrotto una fase complicata segnata da sconfitte pesanti e prestazioni altalenanti. La squadra di Nathan Jones resta però invischiata nella lotta per non retrocedere: i 35 punti raccolti finora non garantiscono tranquillità, con la zona rossa distante appena tre lunghezze. Un dato su tutti racconta le difficoltà degli Addicks: l’ultima vittoria contro una squadra rimasta in undici per tutta la gara risale a prima di Natale, segnale di una certa fragilità nel capitalizzare le occasioni.

Situazione più serena per il Queens Park Rangers, che occupa l’11° posto e guarda con interesse alle posizioni playoff. La vittoria per 2-1 contro il Coventry ha restituito entusiasmo dopo alcune battute d’arresto, confermando il potenziale della squadra di Julien Stéphan. Il limite principale dei londinesi resta il rendimento esterno: poche vittorie lontano da Loftus Road, un fattore che rende questa trasferta tutt’altro che scontata nonostante il momento positivo.

Le probabili formazioni di Charlton-QPR — Entrambe le formazioni scenderanno in campo domani con un centrocampo folto. I padroni di casa si schiereranno a quattro nella zona nevralgica del campo con tre riferimenti offensivi; gli ospiti, invece, optano per un 4-5-1 con le chiavi dell'attacco nelle mani di Kone.

Charlton Athletic (3-4-3): Kaminski; Ramsay, Coady, Bell; H. Clarke, Coventry, Docherty, Chambers; Carey, Dykes, Leaburn.Queens Park Rangers (4-5-1): Walsh; Edwards, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Hayden, Madsen; Bennie, Vale, Smyth; Kone.