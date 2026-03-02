Tucuman-Racing: lo streaming live e la diretta della gara

Il 4 marzo 2026 alle 01:15 Atlético Tucumán affronta Racing Club in Primera División.

Stefano Sorce 2 marzo - 19:44

Il calendario propone Atletico Tucuman-Racing Club mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 01:15, una sfida che mette in palio punti importanti per due squadre partite con ambizioni diverse ma ancora alla ricerca di continuità.

Dove vedere Tucuman-Racing Club in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Tucumán attraversa un periodo complicato. Due sconfitte consecutive hanno rallentato una squadra che già mostrava difficoltà strutturali: possesso medio basso, poche occasioni create e una difesa che concede troppo rispetto alla produzione offensiva. Nelle ultime 10 gare di campionato il bilancio è negativo (2 vittorie, 6 sconfitte), con una media di 1.7 gol subiti a partita. Il dato interessante però è negli scontri diretti: il Tucumán ha vinto gli ultimi due confronti contro il Racing, dimostrando di sapersi esaltare contro avversari più quotati. Leandro Díaz resta il riferimento offensivo principale.

Il Racing arriva con maggiore equilibrio nei numeri ma senza continuità piena. Nelle ultime 10 partite ha alternato 4 vittorie e 4 sconfitte, mostrando un’identità più offensiva rispetto agli avversari. La squadra mantiene un alto possesso medio (quasi 60%) e produce più tiri, ma concede anch’essa con una certa regolarità. Il pareggio 1-1 contro Independiente Rivadavia ha confermato una squadra capace di controllare il gioco ma non sempre letale sotto porta. Adrián Martínez e Conechny sono le principali fonti di gol, mentre Rojas garantisce qualità negli assist.

Probabili formazioni di Tucuman-Racing — Il Tucumán dovrebbe schierarsi con il 4-4-2: Ingolotti tra i pali; Di Placido, Suso, Ferrari e Galván in difesa. A centrocampo Tesuri, Ham, Ortiz e Laméndola. In attacco Abeldaño e Benítez.

Il Racing risponde con il 4-3-3: Cambeses in porta; Cannavo, Pardo, Di Cesare e Rojas in difesa. In mezzo Rodríguez, Sosa e Fernández. Tridente offensivo composto da Solari, Pizarro e Vergara.

Atlético Tucumán (4-4-2): Ingolotti; Di Placido, Suso, Ferrari, Galván; Tesuri, Ham, Ortiz, Laméndola; Abeldaño, Benítez.

Racing Club (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Pardo, Di Cesare, Rojas; Rodríguez, Sosa, Fernández; Solari, Pizarro, Vergara.

