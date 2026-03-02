Huracan-Belgrano: come vedere gratis la gara del campionato argentino

Il 3 marzo 2026 alle 23:15 Huracán ospita Belgrano in Primera División

Stefano Sorce 2 marzo - 19:09

Il programma della Primera División propone Huracan-Belgrano martedì 3 marzo 2026 alle ore 23:15, una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti diversi ma separate da margini sottili in termini di rendimento recente.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Huracán arriva da una fase altalenante. Nelle ultime 10 gare di campionato ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con una produzione offensiva limitata (meno di un gol di media a partita). La squadra tende a mantenere partite equilibrate, ma fatica a concretizzare le occasioni create. In casa il rendimento è leggermente migliore, ma resta una squadra che costruisce poco in termini di tiri e volume offensivo. Jordy Caicedo è il riferimento principale in avanti, ma il supporto offensivo non sempre è continuo.

Belgrano si presenta con numeri più solidi: 4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 10. La squadra di Córdoba ha mostrato maggiore controllo del possesso e una difesa più affidabile, concedendo pochissimo in termini di tiri nello specchio. Il successo per 3-1 contro Atlético Tucumán ha confermato una squadra cinica, capace di sfruttare le occasioni chiave. Anche negli scontri diretti recenti il bilancio sorride al Belgrano, che ha vinto l’ultimo confronto 3-0.

Probabili formazioni di Huracan-Belgrano — Huracán dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Galindez in porta; Campo, Pereyra, Paz e Ibanez in difesa. A centrocampo Ojeda e Waller a protezione della retroguardia, con Cortes, Gil e Bisanz alle spalle di Caicedo.

Belgrano risponde con lo stesso modulo: Cardozo tra i pali; Benítez, Morales, Maldonado e Sporle in difesa. In mediana Sanchez e Vazquez, mentre sulla trequarti agiranno Mavilla, Zelarayán e Rigoni a supporto di Fernandez.

Huracan (4-2-3-1): Galindez; Campo, Pereyra, Paz, Ibanez; Ojeda, Waller; Cortes, Gil, Bisanz; Caicedo.

Belgrano (4-2-3-1): Cardozo; Benítez, Morales, Maldonado, Sporle; Sanchez, Vazquez; Mavilla, Zelarayán, Rigoni; Fernandez.

