Strasburgo-Reims: diretta live e probabili formazioni

Martedì 3 marzo 2026 alle 21:00 Strasburgo e Reims si sfidano nei quarti di Coppa di Francia

Stefano Sorce 2 marzo - 18:47

Martedì 3 marzo 2026 alle ore 21:00, allo Stade de la Meinau, si sfidano Strasburgo-Reims nei quarti di finale di Coppa di Francia. In palio c’è un posto in semifinale in un’edizione resa ancora più aperta dall’assenza del PSG, eliminato nei turni precedenti.

Dove vedere Strasburgo-Reims in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Lo Strasburgo arriva a questo appuntamento forte di un percorso solido in campionato. Ottavo in Ligue 1, a pochi punti dalla zona europea, il club alsaziano sta vivendo una stagione positiva, caratterizzata da equilibrio e continuità. Nell’ultimo turno ha fermato il Lens, confermando competitività anche contro avversari di alto livello. In Coppa ha già eliminato il Monaco, segnale di una squadra che prende seriamente la competizione.

Il Reims, finalista della scorsa edizione ma oggi impegnato in Seconda Divisione, si presenta con una buona serie di risultati utili consecutivi. Tuttavia, il salto di categoria si fa sentire: ritmo, intensità e qualità complessiva della rosa pendono dalla parte dello Strasburgo. Gli ospiti puntano su compattezza e organizzazione, consapevoli che servirà una partita quasi perfetta per ribaltare il pronostico.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Reims — Lo Strasburgo dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Penders tra i pali, linea difensiva composta da Doue, Hogsberg, Doukoure e Chilwell. In mediana Barco ed El Mourabet avranno il compito di dare equilibrio e qualità nell’impostazione. Sulla trequarti spazio a Moreira e Amougou, con Nanasi riferimento offensivo centrale.

Il Reims risponde con un 4-3-3 più diretto. Olliero in porta; Sekine, Kone, Akieme e Busi a comporre la linea arretrata. A centrocampo Patrick, Gbane e Leoni garantiranno copertura e inserimenti. In avanti tridente formato da Benhattab, Bojang e Nakamura, con l’obiettivo di sfruttare velocità e ripartenze.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Amougou; Nanasi.

Reims (4-3-3): Olliero; Sekine, Kone, Akieme, Busi; Patrick, Gbane, Leoni; Benhattab, Bojang, Nakamura.

