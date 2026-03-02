Barcellona-Atletico Madrid: probabili formazione e streaming gratis

Martedì 3 marzo 2026 alle 21:00 Barcellona e Atletico Madrid si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa del Re

Stefano Sorce 2 marzo - 18:58

Al Montjuïc si decide una finalista di Coppa del Re: martedì 3 marzo 2026 alle 21:00 si incontrano Barcellona-Atletico Madrid, con i padroni di casa che proveranno a ribaltare un 4-0 che, sulla carta, sembra una sentenza. L’Atletico Madrid arriva in Catalogna con un vantaggio enorme e con l’idea chiara di non sprecare l’occasione. Non è solo una partita, è una montagna da scalare per i blaugrana. Servono ritmo, coraggio e una serata perfetta. Dall’altra parte, invece, c’è una squadra che di serate sporche, bloccate e tattiche vive da anni.

Il momento delle due squadre — Il Barcellona arriva a questa semifinale con più dubbi che certezze. In campionato la squadra alterna buone prestazioni a cali improvvisi, segno di un gruppo ancora in costruzione sotto la gestione Flick. L’attacco produce occasioni, ma la fase difensiva non sempre regge l’urto nei momenti decisivi. Il 4-0 subito all’andata non è stato solo un risultato pesante: è stata una lezione tattica. La squadra ha sofferto le transizioni, ha concesso spazi e si è sciolta dopo i primi colpi subiti. Ora servirà una partenza feroce, ma anche lucidità. Perché segnare tanto significa anche non concedere nulla.

L’Atletico vive una fase diversa: identità chiara, compattezza, cinismo. La squadra di Simeone sa esattamente cosa deve fare in questo tipo di partite. Difendersi bene, sporcare il ritmo, colpire quando l’avversario si sbilancia. Il largo vantaggio consente ai Colchoneros di non snaturarsi. Non dovranno inseguire, non dovranno forzare. E questo è il loro habitat naturale. In campionato il rendimento è solido, la squadra concede poco e resta sempre dentro le partite.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid — Il Barcellona dovrebbe disporsi con il 4-3-3. J. Garcia tra i pali; Kounde, Cubarsì, E. Garcia e Balde in difesa. In mezzo al campo Fermin Lopez, Casado e Pedri per dare intensità e qualità. Davanti Lamine Yamal e Rashford ai lati di Ferran Torres, con il compito di attaccare fin da subito.

L’Atletico Madrid resta fedele al 4-4-2. Musso in porta; Molina, Pubill, Hancko e Ruggeri dietro. A centrocampo G. Simeone e Lookman sugli esterni, con Llorente e Koke centrali. In avanti la coppia Griezmann-Alvarez, pronta a sfruttare ogni spazio in contropiede.

Barcellona (4-3-3): J. Garcia; Kounde, Cubarsì, E. Garcia, Balde; Fermin Lopez, Casado, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford. All. Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

