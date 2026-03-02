Virtus Verona-Novara: come vedere la gara di Serie C in streaming gratis

Il 3 marzo 2026 alle 20:30 Virtus Verona e Novara si affrontano in una sfida cruciale per la parte bassa e centrale della classifica del Girone A.

Stefano Sorce 2 marzo - 18:38

Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:30 Virtus Verona-Novara scendono in campo per una sfida delicata del Girone A di Serie C. In palio ci sono punti pesanti: i veneti cercano di uscire dalla zona calda, mentre i piemontesi vogliono consolidare la posizione di metà classifica.

Dove vedere Virtus Verona-Novara in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La Virtus Verona occupa la 18ª posizione con 21 punti ed è nel pieno della lotta per evitare la retrocessione. Il dato che salta subito all’occhio è l’elevato numero di pareggi (12), segno di una squadra che resta spesso in partita ma fatica a fare il salto di qualità. In casa il rendimento è stato problematico: nessuna vittoria, otto pareggi e sei sconfitte. L’ultimo 2-2 contro la Pro Patria ha confermato la doppia faccia della squadra: capacità di trovare la rete ma difficoltà nel proteggere il risultato. L’obiettivo ora è trasformare le prestazioni discrete in punti pieni.

Il Novara si presenta con una classifica più serena: 12° posto e 36 punti. La squadra ha costruito la propria stagione su equilibrio e solidità difensiva, con appena 28 gol subiti, uno dei dati migliori della zona centrale della graduatoria. Anche per i piemontesi il pareggio è una costante (18 in stagione), a testimonianza di una squadra difficile da battere ma non sempre cinica sotto porta. L’1-1 contro l’Arzignano ha ribadito questa tendenza: organizzazione e disciplina tattica, ma poca concretezza nei momenti decisivi.

