La sfida è in programma alle ore 20:45 di lunedì 2 marzo al Bluenergy Stadium

Filippo Montoli 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 12:02)

Il posticipo che chiude la ventisettesima giornata di Serie A è quello tra Udinese e Fiorentina. La gara è in programma lunedì 2 marzo alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium. Per i friulani è importante tornare a fare punti. Per la Viola è una grande occasione per guadagnare altre posizioni sulle squadre nella lotta salvezza. Ecco dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming.

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita in programma lunedì 2 marzo alle ore 20:45 valida per la ventisettesima giornata di Serie A è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente ai canali 202 e 251 del telecomando. In alternativa, è possibile vedere la partita in streaming tramite Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, su Dazn, oppure su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — L’Udinese arriva alla sfida da una serie di tre sconfitte consecutive. Dopo le vittorie su Verona (1-3) e Roma (1-0), la squadra friulana ha perso con Lecce (2-1), Sassuolo (1-2) e Bologna (1-0). I bianconeri sono lontani dalla zona retrocessione, ma il rischio di esserne risucchiati è alto senza un cambio di rotta.

La Fiorentina ha passato il turno di Conference League, ma non senza rischi. Il 3-0 dell’andata sembrava sufficiente, ma al ritorno sono stati necessari i supplementari per staccare il biglietto per gli ottavi. In campionato ha vinto le ultime due sfide contro Como (1-2) e Pisa (1-0) che le hanno permesso di uscire dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni — Kosta Runjaic deve fare a meno dei due assenti già noti, ovvero Zanoli e Davis. In dubbio invece Solet e Kamara. Per Paolo Vanoli la lista è molto più lunga. Allo squalificato Dodo si aggiungono gli infortunati Sabiri, Lamptey, Gosens e Lezzerini. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.