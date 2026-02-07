Juan Arizala si presenta da nuovo giocatore dell'Udinese confermando che per lui in estate ci fossero state diverse richieste. Top club, come il Milan, lo avevano cercato prima che il progetto dei friulani lo convincesse.

Francesco Lovino Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 17:02)

Juan Arizala ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione. Il classe 2005, dopo numerose voci di mercato, ha scelto l'Udinese come piazza per ambientarsi in Serie A. Ora, una sfida importante per il colombiano pronto a dare il suo contributo a stagione in corso.

Juan Arizala sull'Udinese: "Contento di essere qui" — Non sono mancati affatto sondaggi e contatti per il colombiano Juan Arizala. Il Milan, desideroso di regalare un giocatore che possa occupare tutti i ruoli sulla fascia sinistra, aveva pensato a lui a gennaio. Il ragazzo non ha potuto fare altro che confermare l'interesse di diversi club: "È stato un mercato molto interessante, c'erano altri club su di me, ho scelto l'Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell'Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui".

Idee chiare per chi sa essere esterno a tutta fascia, terzino o ala. Ecco, a proposito, cosa ha detto sulla posizione in campo: "Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva".

Gli idoli di Juan Arizala — Sebbene non nasca come un attaccante di razza, notevole rimane l'apprezzamento per alcuni idoli del gol. Pur non avendo un punto di riferimento in particolare, così ha risposto sul tema giocatori modello: "Ho sempre guardato a Messi e Cristiano Ronaldo, hanno avuto una carriera fantastica. Quando giocavo ala seguivo molto Neymar, che ha avuto anche lui una grande carriera".

Dunque, dopo un mercato di rumors, Juan Arizala si appresta a fare la voce grossa in campionato, sulla lunghezza d'onda di altri grandi del pallone.