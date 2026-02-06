Tra recuperi e infortuni, il punto sulla situazione in casa Milan

Dopo il significativo successo esterno per 3-0 sul campo del Bologna, in casa Milan continua il difficile equilibrio tra risultati e validità fisica della rosa. Il calendario, con il prossimo impegno ufficiale fissato soltanto per il 13 febbraio contro il Pisa, concede al tecnico Massimiliano Allegri una rara finestra di tregua. Ma più che di riposo si tratta di una pausa funzionale alla gestione degli acciaccati: da Milanello arriva infatti la conferma che nei prossimi giorni alcuni giocatori “problematici” lavoreranno individualmente per favorire il recupero completo.
Dai dubbi su Pulisic e Leao, alla gestione di Saelemaekers, fino alle situazioni di Gimenez e Bartesaghi: il turno di riposo può agevolare i recuperi per i rossoneri
