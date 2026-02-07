derbyderbyderby calcio italiano Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Dove vedere Lecce Udinese
Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Lecce-Udinese si sfideranno in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A, domenica 8 febbraio presso lo stadio Via Del Mare. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. A capitan Falcone e compagni la vittoria sfugge dal match interno del 12 dicembre contro il Pisa. Gli ospiti puntano a confermarsi nella zona sinistra della classifica per togliersi soddisfazioni personali appena a ridosso dalla zona Europa. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Lecce-Udinese, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

Il Lecce si trova ad appena un punto di vantaggio dalla terzultima posizione che condannerebbe il club alla retrocessione. I salentini hanno conquistato 18 punti ma sono a caccia del successo contro l'Udinese. Un successo che manca proprio da un altro match casalingo contro il Pisa datato 12 dicembre. Nelle ultime cinque partite la formazione di Di Francesco ha rimediato quattro sconfitte e un pareggio, rispettivamente contro Parma, Inter, Milan. In seguito, ha conquistato il pareggio con i biancocelesti di Maurizio Sarri, prima di perdere nuovamente sul campo del Torino.

Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
UDINE, ITALY - DECEMBER 27: Tijjani Noslin della SS Lazio gareggia per la palla con Jesper Karlstrom dell'Udinese Calcio durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 27 dicembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

L'Udinese invece si trova in nona posizione e vanta 32 punti. Una stagione finora positiva quella dei friulani che negli ultimi incontri hanno alzato l'asticella grazie ai successe contro Verona e Roma. Precedentemente i bianconeri, aveva rimediato nell'ordine, il successo sul Torino, il pareggio con il Pisa e la sconfitta contro i nerazzurri di Cristan Chivu, forti di primato.

Probabili formazioni di Lecce-Udinese

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. Allenatore: Kosta Runjaic

