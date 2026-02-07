Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre

Gianmarco Inguscio Collaboratore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 14:34)

Lecce-Udinese si sfideranno in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A, domenica 8 febbraio presso lo stadio Via Del Mare. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. A capitan Falcone e compagni la vittoria sfugge dal match interno del 12 dicembre contro il Pisa. Gli ospiti puntano a confermarsi nella zona sinistra della classifica per togliersi soddisfazioni personali appena a ridosso dalla zona Europa. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Lecce-Udinese, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — Il Lecce si trova ad appena un punto di vantaggio dalla terzultima posizione che condannerebbe il club alla retrocessione. I salentini hanno conquistato 18 punti ma sono a caccia del successo contro l'Udinese. Un successo che manca proprio da un altro match casalingo contro il Pisa datato 12 dicembre. Nelle ultime cinque partite la formazione di Di Francesco ha rimediato quattro sconfitte e un pareggio, rispettivamente contro Parma, Inter, Milan. In seguito, ha conquistato il pareggio con i biancocelesti di Maurizio Sarri, prima di perdere nuovamente sul campo del Torino.

L'Udinese invece si trova in nona posizione e vanta 32 punti. Una stagione finora positiva quella dei friulani che negli ultimi incontri hanno alzato l'asticella grazie ai successe contro Verona e Roma. Precedentemente i bianconeri, aveva rimediato nell'ordine, il successo sul Torino, il pareggio con il Pisa e la sconfitta contro i nerazzurri di Cristan Chivu, forti di primato.

Probabili formazioni di Lecce-Udinese — Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. Allenatore: Kosta Runjaic