Gil Vicente-Benfica: dove vedere la Liga Portugal in Streaming e in TV

Gil Vicente-Benfica: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese

Vincenzo Bellino Redattore 2 marzo - 11:50

Lunedì 2 marzo alle ore 21:15, all’Estádio Cidade de Barcelos, il Gil Vicente ospita il Benfica nella 24ª giornata di Liga Portugal. Ottima stagione per i padroni di casa, a ridosso della zona europea, in quinta posizione, ma reduci dal ko con l'Estoril; ospiti in corsa per il titolo insieme a Porto e Sporting Lisbona e ancora senza sconfitte in campionato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Gil Vicente-Benfica:

Gil Vicente-Benfica: dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv — GIL VICENTE BENFICA SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Gil Vicente-Benfica in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Gil Vicente — Il Gil Vicente arriva all’appuntamento da quinto in classifica con 40 punti, a cinque lunghezze dal quarto posto occupato dal Braga. La squadra di César Peixoto ha interrotto nell’ultimo turno una serie molto positiva, cadendo 3-1 in trasferta contro l’Estoril dopo tre vittorie consecutive convincenti: 5-0 al Famalicao, 2-1 al Moreirense e 2-1 contro il Braga. Un percorso che conferma l’ottimo rendimento avuto fin qui e la capacità di restare stabilmente nelle zone alte della graduatoria.

Qui Benfica — Il Benfica, terzo con 55 punti, si presenta invece ancora imbattuto in campionato. La squadra di José Mourinho ha già accumulato un distacco importante dalla vetta, con il Porto avanti di dieci punti, ma resta in piena corsa per le prime posizioni, con lo Sporting Lisbona secondo a quota 61. Le Águias arrivano da tre vittorie consecutive: 2-1 contro l’Alverca, 2-1 in trasferta contro il Santa Clara e 3-0 interno contro l’AVS. Lontano da casa il rendimento è stato molto solido, con 27 punti raccolti in 11 partite grazie a 8 vittorie e 3 pareggi.

Probabili formazioni — Gil Vicente (4-2-3-1): Lucao; Zé Carlos, Mananga, Espigares, Konan; Zé Carlos, Esteves; Joelson Fernandes, Santi Garcia, Murilo; Varela. Allenatore: Peixoto.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Ottamendi, José Neto; Rios, Barrenechea; Cabral, Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

