Premier League, 28° turno: Arsenal e City ok, lo United prosegue la scalata

Il big match della ventottesima giornata di Premier League se lo aggiudica l' Arsenal che dopo il successo nel North London Derby col Tottenham della scorsa settimana, centra il bis all'Emirates col Chelsea (2-1). Tiene il passo dei Gunners anche il Manchester City , corsaro ad Elland Road (0-1) col Leeds . Continua, invece, a stupire il Manchester United di Carrick che supera il Crystal Palace (2-1) e aggancia al terzo posto l' Aston Villa , complice il ko dei Villains col Wolverhampton .

L'autogol di Hincapiè rischiava di rovinare tutto e di vanificare il vantaggio firmato da Saliba , ma a '24' dal termine il guizzo di Timber regala all' Arsenal i tre punti contro il Chelsea . Un successo che permette alla squadra di Arteta di riportarsi a +5 sul City che, con una gara da recuperare, si mantiene a debita distanza in ottica titolo. Col Leeds agli uomini di Guardiola basta il gol di Semenyo per portare a casa l'intera posta in palio.

United, Carrick esulta: 11 turni da imbattuti

Fa festa anche lo United che ad Old Trafford, sotto 1-0 al 45', rimonta il Crystal Palace nella ripresa grazie ad un penalty di Bruno Fernandes e ad una rete del solito Sesko. Per la squadra allenata da Michael Carrick si tratta dell'undicesimo risultato utile di fila in Premier: i Red Devils sono il miglior team del campionato nelle ultime dieci uscite stagionali, 22 punti conquistati, tre in più dell'Arsenal e non perdono dallo scorso 21 Dicembre con l'Aston Villa.