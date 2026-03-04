Inseriti nel Gruppo D con Paraguay, Australia e la vincente dello spareggio europeo, gli USA puntano a costruire una mentalità vincente, partita dopo partita

Federico Grimaldi 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 14:02)

Mauricio Pochettinonon ha dubbi: gli Stati Uniti possono vincere il Mondiale 2026. A poco più di tre mesi dall’inizio della Coppa del Mondo, il tecnico argentino lancia un messaggio di ambizione e fiducia, raccontando ad High Performance Podcast di un breve incontro con Donald Trump al sorteggio della fase a gironi: “Mi ha chiesto se possiamo vincere il Mondiale. Gli ho risposto certo, signor Presidente. Perché siamo negli Stati Uniti". Alla guida della nazionale dal settembre 2024, Pochettino non ha ancora conquistato trofei, ma il bilancio parla di progressi: 10 vittorie, 7 sconfitte e un pareggio in 18 partite. Inseriti nel Gruppo D con Paraguay, Australia e la vincente dello spareggio europeo, gli USA puntano a costruire una mentalità vincente, partita dopo partita.

Il sogno americano di Pochettino — Un azzardo? Forse. Ma gli USA - in ambito calcistico - sono cresciuti molto. Non è più una Nazionale da prendere sottogamba: ora può contare su giocatori di livello come Pulisic e Mckennie. A onor del vero, un punto di riferimento di livello internazionale non è mai mancato: Reyna nel 2006 e Dempsey e Donovan negli anni avvenire. La differenza maggiore sta nel fatto che ora l'intera squadra è formata da ottimi giocatori. Perché oltre ai due 'italiani' ci sono anche Weah, Tillman, Cardoso, Balogun e Dest. Pochettino, comunque, non è uno sprovveduto. Sa come vincere.

Nella sua carriera è riuscito a portare il Tottenham in finale di Champions. Se gli USA hanno una qualche possibilità di vincere il Mondiale devono affidarsi completamente a lui. Potrebbe essere il loro anno: ma occhio alle promesse. Il girone non è probatorio, ma cimentarsi con nazioni più blasonate come Argentina o Germania, potrebbe essere un ostacolo troppo duro da superare. Certo, ogni promessa è debito. E Pochettino proverà in ogni modo a rispettarla. Anche perché ormai anche Trump si è convinto che il sogno americano può diventare realtà.