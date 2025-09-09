derbyderbyderby calcio estero USA, Pochettino contro i giornalisti: “Non siamo dilettanti, basta criticarci”

USA, Pochettino contro i giornalisti: “Non siamo dilettanti, basta criticarci”

Le dure parole dell'allenatore in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida. L'argentino ha voluto rimarcare fortemente la fiducia sul proprio gruppo nonostante le critiche
Pochettinonon riesce a trovare ancora la quadra con i suoi USA. Il tecnico ex Chelsea, alla vigilia della sfida contro il Giappone ha commentato con tanto amaro in bocca le critiche arrivate sul suo lavoro e quello del suo gruppo a seguito della sconfitta ai danni della Corea del Sud.

Mauricio Pochettino, Ct degli Stati Uniti. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Pochettino contro i giornalisti, le parole del tecnico prima di USA-Giappone

LA DIFESA DI POCHETTINO -  "Non siamo dilettanti. Siamo professionisti. Volevo vincere contro la Corea del Sud. Voglio vincere domani contro il Giappone. Ma allo stesso tempo dobbiamo dare minuti di gioco a giocatori che magari non hanno molta esperienza, e forse potremmo faticare e commettere errori, e forse potremmo compromettere il risultato. A volte le persone vogliono parlare solo per analizzare il risultato ed essere negative. E penso che sia un po’ un peccato perché il nostro gruppo vale tanto. Dobbiamo essere positivi, perché dobbiamo essere tutti uniti e tirare avanti, anche in queste situazioni".

Stati Uniti, Gregg Berhalter licenziato dopo il flop in Copa América
Gli Stati Uniti in campo (Foto tratta da profilo X @USMNT)

LA SCONFITTA CONTRO LA COREA -"Penso che abbiamo giocato molto bene, nonostante il risultato, in modo molto buono ma soprattutto concreto, ci è mancato solo il gol. I giocatori hanno provato a fare, e l’hanno fatto, quello che volevamo. Penso di essere positivo perché i giocatori credono nel processo e stiamo costruendo qualcosa di buono, perché sanno che abbiamo un piano. Tutti qui dentro sanno che abbiamo un piano, e ci atteniamo al piano che abbiamo scelto assieme".

 

