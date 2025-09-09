Pochettinonon riesce a trovare ancora la quadra con i suoi USA. Il tecnico ex Chelsea, alla vigilia della sfida contro il Giappone ha commentato con tanto amaro in bocca le critiche arrivate sul suo lavoro e quello del suo gruppo a seguito della sconfitta ai danni della Corea del Sud.
STATI UNITI
USA, Pochettino contro i giornalisti: “Non siamo dilettanti, basta criticarci”
Pochettino contro i giornalisti, le parole del tecnico prima di USA-Giappone—
LA DIFESA DI POCHETTINO - "Non siamo dilettanti. Siamo professionisti. Volevo vincere contro la Corea del Sud. Voglio vincere domani contro il Giappone. Ma allo stesso tempo dobbiamo dare minuti di gioco a giocatori che magari non hanno molta esperienza, e forse potremmo faticare e commettere errori, e forse potremmo compromettere il risultato. A volte le persone vogliono parlare solo per analizzare il risultato ed essere negative. E penso che sia un po’ un peccato perché il nostro gruppo vale tanto. Dobbiamo essere positivi, perché dobbiamo essere tutti uniti e tirare avanti, anche in queste situazioni".
LA SCONFITTA CONTRO LA COREA -"Penso che abbiamo giocato molto bene, nonostante il risultato, in modo molto buono ma soprattutto concreto, ci è mancato solo il gol. I giocatori hanno provato a fare, e l’hanno fatto, quello che volevamo. Penso di essere positivo perché i giocatori credono nel processo e stiamo costruendo qualcosa di buono, perché sanno che abbiamo un piano. Tutti qui dentro sanno che abbiamo un piano, e ci atteniamo al piano che abbiamo scelto assieme".
