Mallorca-Espanyol diventa un caso tra errori arbitrali e audio del VAR

Due rigori contro e un errore arbitrale sul secondo penalty hanno infatti scatenato le proteste del club che non si sono placate nemmeno con la pubblicazione degli audio tra VAR e arbitro.

Federico Iezzi Collaboratore 16 marzo - 18:33

Polemiche e caos in Spagna in merito a quanto accaduto nel match fra Mallorca e Espanyol nella Liga. Due rigori contro e un errore arbitrale sul secondo penalty hanno infatti scatenato le proteste del club che non si sono placate nemmeno con la pubblicazione degli audio tra VAR e arbitro.

Mallorca-Espanyol diventa un caso — Alla fine ha vinto il Maiorca 2-1, ma di questa partita, in Spagna e non solo si parlerà, molto. E se ne parlerà a causa delle decisioni arbitrali e del VAR. Sono due gli episodi discussi. Il primo è l'espulsione, comminata dall'arbitro Bengoetxea, a Pickel dell'Espanyol. Inizialmente, si trattava di un cartellino giallo, ma la revisione del VAR ha convinto il direttore di gara a cambiare il colore del cartellino ed espellere il giocatore. Ancora più discusso il secondo episodio, accaduto al 65° minuto: la squadra di casa pareggia con gol di Torre ma l'arbitro viene richiamato dal VAR per un controllo. Bisogna verificare un possibile fallo di Costa su Urko dell'Espanyol. Dopo un lungo dialogo con gli assistenti al VAR, l'arbitro decide di convalidare il gol.

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Gli errori dell'arbitro e l'audio del VAR — Oggi, dopo le proteste dell'Espanyol, sono stati pubblicate le trascrizioni della conversazione tra sala VAR e Bengoetxea. Al direttore di gara viene detto di andare al monitor e rivedere l'azione: "Vediamo che il difensore mette il piede sopra la palla e Samuel Costa lo colpisce". Il direttore di gara dichiara di non sapere bene quale sia stata la dinamica, chiede di vedere altre angolazioni. Ogni volta che la sala VAR mostra una angolazione diversa, dalla quale risulterebbe un contatto, Bengoetxea trova degli impedimenti. Una immagine non va bene, nell'altra non si vede bene il contatto, non capisce quale sia il punto di impatto. Alla fine, dopo una lunga discussione, l'arbitro conclude: "Non lo tocca nemmeno. Con queste immagini non sono sicuro. Il gol rimane valido".

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Le proteste dell'Espanyol — L'episodio, chiaramente decisivo per il risultato finale, ha sollevato un polverone di polemiche. E innescato le proteste dell'Espanyol. A parlare è stato Xavi Andreu, il responsabile delle relazioni istituzionali della società. "Ci sentiamo incredibilmente impotenti nel vedere cosa succede da troppe settimane. I nostri giocatori ne hanno abbastanza. Le regole sono soggette all'interpretazione ma questa è sempre sfavorevole a noi", ha detto. Per poi aggiungere: "Ora è giunto il momento di chiedere per iscritto spiegazioni. Perché i nostri giocatori vivono una situazione di angoscia che comincia a influenzare come scendono in campo".

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