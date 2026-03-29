Rientrato relativamente da poco dall'infortunio, Kylian Mbappé ha le idee molto chiare sul suo futuro prossimo. Campionato, Champions col Real e un Mondiale con la Francia da assoluto protagonista.

Francesco Lovino Redattore 29 marzo - 19:01

Kylian Mbappé, classe 1998, si è messo definitivamente alle spalle un infortunio che lo aveva tenuto ai box per un po', facendogli saltare 5 partite. Dopo uno spezzone di gara in Champions col City e 27 minuti nel derby con l'Atletico, Mbappé ha ritrovato la titolarità in Brasile-Francia. L'amichevole di prestigio disputata al Gillette Stadium in Massachussets, negli USA, ha visto il francese andare a segno al 32° minuto. La sua rete ha sbloccato la partita e messo in discesa il match per i compagni.

Mbappé ritrova il gol e avvisa: "Voglio vincere Liga e Champions" Un gol importante, dunque, che ha spezzato un digiuno piuttosto lungo. L'ultimo gol dell'attaccante era stato siglato l'8 febbraio scorso nello 0-2 del Real Madrid sul Valencia. Da quel momento, il ragazzo ha fatto più fatica ad incidere tra prestazioni meno brillanti del solito e, soprattutto, il già citato infortunio. Proprio Mbappé, a Téléfoot, ha ribadito che stia già proiettando la sua attenzione sul Mondiale.

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Nonostante questo, è consapevole che ci voglia ancora un po' prima che si giochi la rassegna intercontinentale in America, Messico e Canada e, dunque, non c'è modo migliore per prepararsi se non attraverso una sana abitudine, quella della vittoria. Kylian Mbappé ha voglia di tornare a dimostrare tutto il suo valore, a partire dal finale di stagione col suo club: "Il modo migliore per arrivare al Mondiale in forma è vincere tutto con il Real Madrid." E proseguendo ha fissato il suo focus: "Siamo ancora coinvolti nelle due competizioni rimanenti, LaLiga e Champions League".

Le critiche "stanno a zero" — L'ultimo periodo opaco di Mbappé lo aveva fatto sprofondare nell'occhio del ciclone della critica. Il francese però, forte della sua maturità da 27enne, ha tenuto a precisare che ogni giocatore abbia dovuto schermare critiche al Real Madrid, anche il suo idolo: "Al Real Madrid hanno criticato tutti, anche Cristiano Ronaldo. Non vedo perché dovrei scappare da quel tipo di critiche".

Su di lui le illazioni sono all'ordine del giorno, ma è consapevole del suo status e della necessità di accettare quello che si dica, concentrandosi solo sugli allenamenti: "Le persone sono molto appassionate. Per loro, il Real Madrid è una religione. Tutto ciò che riguarda il club e me genera una combinazione che fa parlare e speculare tutti. A volte giustamente, a volte meno".