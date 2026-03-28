Si temeva uno stop piuttosto importante e, difatti, così è stato. L'esterno brasiliano Raphinha dovrebbe rientrare nella prima decade di maggio, salvo sorprese, saltando diversi appuntamenti importanti

Francesco Lovino Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:32)

Le facce erano tutt'altro che distese. Del possibile lungo stop vi avevamo accennato, sottolineando che le prime impressioni non lasciassero presagire nulla di buono. Raphinha si è infortunato con il suo Brasile e ha lasciato anzitempo il ritiro della nazionale. Per lui si profilano diverse settimane ai box, con la formazione blaugrana che dovrà inventarsi delle soluzioni per sopperire alla sua assenza.

Flick, questa fa male! Carlo Ancelotti aveva provato a rassicurare tutti circa le condizioni del brasiliano. Quello che il tecnico italiano aveva definito un "piccolo risentimento muscolare" si è invece rivelato essere qualcosa di più problematico. Il responso degli esami strumentali ai quali s'è sottoposto hanno evidenziato che Raphinha si sia infortunato al bicipite femorale della coscia destra. Era stato sostituito nel corso del match giocato tra Francia e Brasile tra primo e secondo tempo. Ancelotti al suo posto ha fatto entrare Luiz Felipe e l'amichevole di lusso si è conclusa 1-2 in favore dei transalpini costretti all'inferiorità numerica dall'espulsione di Upamecano occorsa al 55° minuto di gioco.

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Il Barcellona, con un comunicato, apparso sul proprio sito ha svelato i tempi di recupero del brasiliano: "Il giocatore della prima squadra Rafael Dias 'Raphinha' ha un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, confermato dagli esami medici effettuati dalla CBF a seguito del disagio che ha notato durante la disputa Brasile-Francia. Raphinha torna a Barcellona per iniziare il trattamento in regola. Il tempo di recupero approssimativo è di cinque settimane".

Raphinha si ferma: ecco quali partite salterà — Quello dello staff medico del Barcellona rimane una previsione, ma è assai utile a capire quali partite certamente salterà Raphinha. Terminata la sosta per le nazionali, tra una settimana esatta, ripartono i campionati. Il Barça giocherà con l'Atletico Madrid in Liga, quindi lo ospiterà in casa a distanza di 4 giorni per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il ritorno è fissato per il 14 di aprile, mentre nel mezzo - 11 aprile - è in programma la sfida con l'Espanyol.

In seguito, Raphinha salterà certamente gli incontri con Celta Vigo e Getafe. Molto probabile che non rientri anche con l'Osasuna per non forzare il recupero. Dunque, le due partite di Champions League e 5 di campionato, per un totale di 8 gare.