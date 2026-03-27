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TEGOLA BARCELLONA

Allarme Barcellona: infortunio per Raphinha con il Brasile. Si teme la lesione

Infortunio Raphinha
Allarme Barcellona: Raphinha esce per infortunio nell'amichevole Brasile-Francia. Ancelotti predica calma, ma lo staff medico blaugrana teme una seria lesione alla gamba destra. Si attendono gli esami strumentali decisivi
Francesco Intorre

Dopo le prime partite della sosta per le Nazionali, c'è già spazio per la preoccupazione dei club. Non si respira una bella aria in casa Barcellona, a causa dei problemi fisici occorsi a Raphinha. L'esterno brasiliano è stato costretto ad uscire dopo solo un tempo nell'amichevole di lusso tra la Seleção e la Francia, giocata negli USA. Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha provato a tranquillizzare subito l'ambiente in conferenza stampa, dicendo che si tratta solo di un piccolo fastidio muscolare e predicando calma.

Infortunio Raphinha
BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il settimo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

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Il timore dello staff medico blaugrana per l'infortunio di Raphinha

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Tuttavia, il cauto ottimismo del tecnico di Reggiolo non sembra aver placato l'ansia in Catalogna. I primi contatti intercorsi tra il ritiro della Nazionale verdeoro e lo staff medico blaugrana fanno temere una vera e propria lesione alla gamba destra. La situazione è in divenire e le sensazioni non sono delle migliori. Nelle prossime ore Raphinha si sottoporrà ad esami strumentali approfonditi per capire la vera entità dell'infortunio e stabilire con esattezza i tempi di recupero.

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Un problema per i piani di Hansi Flick

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Per il Barcellona perdere Raphinha in questo momento della stagione rappresenterebbe una tegola pesantissima. L'esterno d'attacco si stava rivelando una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Hansi Flick, garantendo strappi, assist e gol pesanti. Con un calendario che non ammette soste tra la vetta della Liga da difendere e l'attesissimo euroderby di Champions League contro l'Atlético Madrid alle porte, i blaugrana incrociano le dita sperando in un miracolo medico. In caso di stop prolungato, il tecnico tedesco dovrà inevitabilmente ridisegnare l'attacco, chiedendo gli straordinari a Lamine Yamal, a Ferran Torres e al resto del reparto offensivo.

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