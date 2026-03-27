Allarme Barcellona: Raphinha esce per infortunio nell'amichevole Brasile-Francia. Ancelotti predica calma, ma lo staff medico blaugrana teme una seria lesione alla gamba destra. Si attendono gli esami strumentali decisivi

Francesco Intorre 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 17:02)

Dopo le prime partite della sosta per le Nazionali, c'è già spazio per la preoccupazione dei club. Non si respira una bella aria in casa Barcellona, a causa dei problemi fisici occorsi a Raphinha. L'esterno brasiliano è stato costretto ad uscire dopo solo un tempo nell'amichevole di lusso tra la Seleção e la Francia, giocata negli USA. Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha provato a tranquillizzare subito l'ambiente in conferenza stampa, dicendo che si tratta solo di un piccolo fastidio muscolare e predicando calma.

Il timore dello staff medico blaugrana per l'infortunio di Raphinha — Tuttavia, il cauto ottimismo del tecnico di Reggiolo non sembra aver placato l'ansia in Catalogna. I primi contatti intercorsi tra il ritiro della Nazionale verdeoro e lo staff medico blaugrana fanno temere una vera e propria lesione alla gamba destra. La situazione è in divenire e le sensazioni non sono delle migliori. Nelle prossime ore Raphinha si sottoporrà ad esami strumentali approfonditi per capire la vera entità dell'infortunio e stabilire con esattezza i tempi di recupero.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Un problema per i piani di Hansi Flick — Per il Barcellona perdere Raphinha in questo momento della stagione rappresenterebbe una tegola pesantissima. L'esterno d'attacco si stava rivelando una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Hansi Flick, garantendo strappi, assist e gol pesanti. Con un calendario che non ammette soste tra la vetta della Liga da difendere e l'attesissimo euroderby di Champions League contro l'Atlético Madrid alle porte, i blaugrana incrociano le dita sperando in un miracolo medico. In caso di stop prolungato, il tecnico tedesco dovrà inevitabilmente ridisegnare l'attacco, chiedendo gli straordinari a Lamine Yamal, a Ferran Torres e al resto del reparto offensivo.