Garnacho ammette: “Al Manchester United ho avuto le mie responsabilità”

L'attaccante argentino torna a parlare del suo passato al Manchester United e del rapporto con il tecnico con Ruben Amorim

Gianmarco Inguscio Collaboratore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 19:24)

Alejandro Garnacho è tornato a parlare, in un'intervista ai canali della Premier League, dei momenti vissuti al Manchester United, soprattutto poco prima di effettuare il trasferimento al Chelsea - club con cui si è legato fino al 2032 - quando alla guida dello United si trovava Ruben Amorim, allenatore con cui l'attaccante argentino non ha avuto un rapporto idilliaco.

Attualmente Garnacho è in forza al Chelsea, dove finora ha collezionato venti presenze in campionato con un solo gol, oltre alle nove partite in Champions League, con un gol e un assist e, infine, quattro presenze con due gol in FA Cup. Tuttavia, ad oggi l'argentino non sembra trovare lo spazio desiderato con Liam Rosenior, subentrato a Enzo Maresca sulla panchina del club londinese.

Garnacho sul passato al Manchester United: il racconto dell'attaccante argentino Il classe 2004 ha parlato del periodo precedente al suo trasferimento al Chelsea: "Negli ultimi mesi è stato difficile perché non giocavo come avrei voluto, ma avevo soltanto 20 anni e nella mia testa pensavo di dover giocare tutte le partite. Ho fatto qualche panchina che poteva starci vista l'età, ma in quel momento non ero d'accordo perché volevo giocare". Una situazione che non ha aiutato il giocatore con l'ambiente: "Ho fatto anche degli errori, soprattutto sui social, quindi è anche colpa mia. Fortunatamente è stato solo un momento negativo della mia vita. Ora sono orgoglioso di giocare ancora in Premier League in un club importante come il Chelsea".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Il calciatore: "Lasciare Manchester è stato doloroso" — Poi il nazionale argentino ha anche ammesso che lasciare il Manchester United non sia stato semplice emotivamente: "Io amavo lo United, lasciare quel club è stato doloroso. Ho ricevuto tanta fiducia sin da quanto ero un bambino: ho fatto il settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Ho ricevuto affetto da parte di tutti, anche dai tifosi, era tutto bello". Poi sul trasferimento al Chelsea - racconta Garnacho - "A volte è diventa inevitabile fare alcune scelte, ma ripeto, allo United ho trascorso momenti molto belli".