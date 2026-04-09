I londinesi sono pronti a versare nelle casse dei blaugrana una cifra da capogiro pur di accaparrarsi l'ala spagnola. Ma Laporta non intende cedere il suo givane talento

Vincenzo Di Chio 9 aprile - 20:18

Il Chelseatorna prepotentemente sul mercato, confermando una strategia ormai consolidata fatta di investimenti per assicurarsi i migliori giovani talenti del panorama calcistico internazionale. Il nome nuovo sul taccuino dei Blues è quello di Fermin Lopez, ala del Barcellona, protagonista di una crescita continua sotto la guida di Flick.

A soli 22 anni, il prodotto della cantera blaugrana si è guadagnato spazio e fiducia, attirando l'attenzione dei top club europei grazie a numeri e prestazioni di altissimo livello.

Il Barcellona fa muro: decisione netta della dirigenza — I Blaugrana fanno sapere che il talento spagnolo è incedibile e che non ci sono margini per una trattativa. Il presidente Laporta considera il giocatore una pedina fondamentale e un giocatore su cui basare il futuro della squadra catalana, motivo per cui non ha nessun interesse di aprire un dialogo con altre società. Secondo quanto riportato da El Nacional, il patron del Barcellona avrebbe rifiutato un'offerta di circa 100 milioni.

La linea societaria è quella di proteggere i propri giovani più promettenti, evitando cessioni che possano indebolire la squadra. Nonostante una cifra folle, la dirigenza catalana vede in questo ragazzo non solo un investimento tecnico, ma anche una filosofia basata sulla crescita di giovani talenti della cantera.

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Fiducia totale in Fermin Lopez — La società blaugrana ha scelto di puntare con decisione sulla continuità, trattenendo uno dei talenti più splendenti del panorama calcistico. Il fuoriclasse ha segnato 12 gol e fornito 16 assist su 45 partite disputate. L'idea è quella di dare priorità alla crescita del gruppo e alla solidità del progetto tecnico, evitando di sacrificare un talento così raro anche dinnanzi ad offerte astronomiche.

Allo stesso tempo, c'è piena sintonia con il giocatore: l'attaccante è determinato a proseguire il suo cammino nella squadra che lo ha cresciuto e reso noto a tutto il mondo calcistico. Lo spagnolo è convinto di poter migliorare ancora e ritagliarsi un posto sempre più da protagonista con il Barcellona.