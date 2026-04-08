Inghilterra, poliziotto indagato per misoginia: è un arbitro di Fa Cup

Un arbitro di FA Cup ed agente di polizia è stato sospeso da entrambi i ruoli in seguito ad un'indagine su presunti messaggi misogini e condotte sessiste. Tolleranza zero dalla FA.

Samuele Dello Monaco 8 aprile - 10:32

Il mondo del calcio d'oltremanica e quello delle istituzioni di pubblica sicurezza d'Inghilterra sono stati recentemente travolti da un nuovo e grave scandalo. Un noto arbitro di FA Cup, che parallelamente alla sua carriera sportiva svolge anche la professione di agente di polizia, è stato ufficialmente sospeso da tutti i suoi incarichi. Il severo provvedimento cautelare è scattato in modo immediato a seguito dell’apertura di una complessa indagine per misoginia che lo vede direttamente e pesantemente coinvolto.

Richard West, assistente arbitro in centinaia di partite professionistiche, tra cui quelle di Premier League, ha partecipato alla partita tra Chelsea e Port Vale, valida per i quarti di finale di FA Cup. Extra campo, è stato accusato di comportamento coercitivo e misogino nei confronti di un'agente donna. West, la cui moglie ricopre un ruolo civile nella stessa forza di polizia, non può svolgere mansioni pubbliche fino al momento dell'udienza.

La ricostruzione dell'accaduto — La notizia, emersa attraverso le pagine dei principali tabloid britannici per poi diffondersi a macchia d'olio in tutto il panorama mediatico e sportivo, ha sollevato forti polemiche e profondi interrogativi sull’integrità morale dei direttori di gara. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, West si sarebbe reso protagonista di una prolungata serie di comportamenti inappropriati, che includerebbero la condivisione di messaggi offensivi in chat private, battute denigratorie e atteggiamenti ostili di chiara e inequivocabile natura sessista. Tali condotte sarebbero state rivolte sia a colleghe all’interno del suo dipartimento di sicurezza, sia a figure femminili operanti a vario titolo nel circuito calcistico nazionale.

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Inghilterra, l'attesa della FA — Sia la Football Association (FA), il massimo organo di governo del calcio in Inghilterra, sia le competenti forze dell'ordine, hanno deciso di agire con la massima risolutezza, applicando la sospensione preventiva per proteggere l'integrità delle indagini in corso. L'obiettivo primario di entrambe le istituzioni è quello di garantire totale imparzialità e trasparenza mentre le rispettive commissioni disciplinari portano a compimento la loro indagine interna. Fonti vicine agli investigatori hanno ribadito a più riprese che verrà mantenuta una rigida linea di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di sessismo o abuso di potere.

Negli ultimi anni, sia le leghe sportive che i dipartimenti di sicurezza pubblica nel Regno Unito hanno investito notevoli risorse per promuovere campagne di inclusione e sradicare la cultura della misoginia radicata in certi ambienti storicamente a predominanza maschile. Le associazioni per la parità di genere stanno monitorando attentamente la vicenda, esigendo sanzioni esemplari. La Football Association (FA) ha garantito la massima collaborazione con la polizia, assicurando che, qualora l'indagine per misoginia dovesse accertare in via definitiva la colpevolezza dell'uomo, le conseguenze legali e professionali saranno durissime, segnando un precedente fondamentale per il futuro dello sport.