Nuova grana per il Chelsea: dal ritiro della Spagna, Marc Cucurella lancia bordate contro la dirigenza a The Athletic. Il terzino critica la politica di acquistare solo giovani: "Così è scoraggiante, per vincere trofei serve esperienza"

Francesco Intorre 3 aprile - 15:58

Passano i giorni e continuano ad aggiungersi altre grane in casa Chelsea. Dopo le recenti polemiche legate al caso Enzo Fernandez (che è stato messo fuori rosa), adesso è il turno di Marc Cucurella. Il terzino spagnolo ha rilasciato un'intervista a The Athletic direttamente dal ritiro della Nazionale, facendo di fatto terra bruciata intorno a sé.

Cucurella si è sfogato, scatenando una grossa polemica riguardo la programmazione e il mercato del club londinese: "Capisco che questa faccia parte della politica del club e che vogliano prendere questa direzione, acquistare giocatori giovani e guardare al futuro. Ma per tutti noi che siamo ancora qui e vogliamo vincere grandi trofei, momenti come questo ti fanno sentire scoraggiato".

L'esperienza che manca e il caso PSG — Cucurella ha inoltre ammesso che le fondamenta della squadra sono molto buone. Ma che comunque non sono abbastanza solide per puntare a vincere subito trofei pesanti come la Premier League e la Champions League. "Acquistare solo giovani potrebbe complicare il raggiungimento di quegli obiettivi. Contro il PSG ci sono mancati giocatori che avessero già vissuto situazioni simili", ha sentenziato lo spagnolo, evidenziando una grave pecca di leadership nei momenti cruciali della stagione. Queste parole così taglienti, però, adesso rischiano di mettere in secondo piano le sue ottime prestazioni offerte negli ultimi 18 mesi. E nonostante la sua indubbia tecnica e la sua importanza nello scacchiere dei Blues, il suo futuro a Londra potrebbe essere clamorosamente messo in discussione.

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Il retroscena di mercato e l'appoggio dei tifosi — Il ventisettenne spagnolo ha ancora due anni di contratto (con scadenza fissata al 2028), ma il suo futuro a Stamford Bridge non è più così scontato. A fare chiarezza ci ha pensato il noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il quale ha spiegato che l'intervista rilasciata al ramo sportivo del New York Times non è affatto un'uscita casuale. Cucurella avrebbe, in realtà, utilizzato i media per mandare un messaggio forte, chiaro e inequivocabile ai vertici del Chelsea da parte di uno dei volti principali del progetto. In questa improvvisa guerra fredda scoppiata tra il giocatore e la società, a sorprendere è però la reazione della piazza. I tifosi londinesi hanno infatti deciso di schierarsi totalmente dalla parte del terzino spagnolo, mostrando pieno appoggio all'analisi lucida e onesta fornita dal loro campione, fresco vincitore di Conference League e Mondiale per Club.