Il paese asiatico avrebbe presentato un'offerta di 10 milioni ma al momento non è ancora arrivata la risposta del club catalano, al quale sono state proposte altre amichevoli

Mattia Celio Redattore 8 aprile - 19:56

Tra poco il Barcellona scenderà in campo per la sfida contro l'Atletico Madrid per l'andata dei quarti di finale della Champions League ma nel frattempo, a proposito di partite, in casa catalana si comincia già a pensare alle amichevoli per la prossima estate. Come riporta Mundo Deportivo, ai blaugrana sarebbe stata presentata una super offerta per invitarli a disputare un'amichevole in Corea del Sud.

Barcellona, la Corea del Sud vuole invitare i blaugrana per un'amichevole: offerta da 10 milioni — Il Barcellonaè una squadra che non ha bisogno di presentazione, la cui visibilità a livello globale è nota a tutti e cresce anno dopo anno. La prova è il numero sempre maggiore di offerte che riceve il club catalano per disputare amichevoli in tutto il mondo, con somme di denaro sempre più generose. L'ultima offerta, secondo Mundo Deportivo, riguarda un'amichevole in Corea del Sud, per la quale al club di Joao Laporta verrebbero offerti tra i 9 e i 10 milioni di euro.

Un'offerta molto generosa ma che non garantisce l'approvo del club spagnolo, data soprattutto la questione di affrontare un lungo viaggio solo per giocare una singola partita, soprattutto quest'estate, quando non ci sarà una tournée asiatica, bensì un ritiro di allenamento che si terrà a St. George's Park, il centro sportivo della Federazione calcistica inglese vicino Birmingham.

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Secondo il quotidiano spagnolo, inoltre, il Barça sta valutando altre offerte per disputare delle amichevoli: Perù (7-8 milioni), Marocco (5 milioni) e Napoli (per il 1°agosto). Questa opzione risulta la più allettante per via della forza dei partenopei e permetterebbe alla squadra di Hansi Flick di misurarsi in un ambiente impegnativo a poche settimane dall'inizio de LaLiga.

Sempre a questo proposito, Mundo Deportivo aveva precedentemente riportato che il Barcellona aveva rifiutato di disputare un'altra amichevole in Libia il 10 ottobre dello scorso anno. L'eventuale partita avrebbe portato nelle casse del club catalano circa 5 milioni di euro, ma alla fine la proposta è stata rifiutata per motivi di sicurezza.