derbyderbyderby calcio estero De Zerbi le tenta tutte per salvare il Tottenham: cena extralusso pagata di tasca sua. Il conto è da capogiro

RETROSCENA SPURS

De Zerbi le tenta tutte per salvare il Tottenham: cena extralusso pagata di tasca sua. Il conto è da capogiro

De Zerbi Tottenham
Roberto De Zerbi prova a salvare il Tottenham dalla retrocessione. Dopo la sconfitta col Sunderland, ha pagato una cena extralusso a tutta la squadra al ristorante Bacchanalia di Londra per fare gruppo. Nel mirino c'è la sfida col Brighton
Francesco Intorre

Roberto De Zerbi deve salvare il Tottenham da una clamorosa retrocessione e le sta provando davvero tutte. Il tecnico italiano non si limita al consueto lavoro metodico sul campo d'allenamento. Secondo il Daily Telegraph, infatti, c'è un affascinante retroscena legato all'ultima brutta sconfitta contro il Sunderland. Per risollevare il morale, l'allenatore ha invitato l'intera squadra a cena a Londra, pagando tutto di tasca propria. Non ha scelto un locale qualsiasi, ma l'esclusivo ristorante Bacchanalia nel lussuoso quartiere di Mayfair.

De Zerbi Tottenham
SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 APRILE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

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Lusso sfrenato e un conto salatissimo

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Questo locale offre un lusso letteralmente sfrenato, impreziosito dalle famose sculture dell'artista Damien Hirst. Al suo interno si trova anche l'Apollo's, considerato dagli esperti uno dei dieci migliori cocktail bar d'Europa. L'obiettivo di De Zerbi era chiaro, ovvero creare un'atmosfera conviviale per compattare lo spogliatoio in un momento delicatissimo. I giocatori hanno scelto liberamente dal menù alla carta, caratterizzato da prezzi ovviamente stellari. Un piatto di tagliatelle al tartufo costa 50 euro, mentre i bucatini alla vodka toccano quota 40. Passando ai secondi piatti le cifre salgono ancora. Un cosciotto d'agnello vale 100 euro, mentre il pregiato branzino in crosta di sale arriva addirittura a 130.

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La sfida col Brighton e la promessa del mister

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Fare gruppo adesso è un aspetto vitale per gli Spurs, perché la testa deve girare più veloce delle gambe. La prossima sfida contro il Brighton aggiunge ulteriore pepe, mettendo De Zerbi di fronte al suo passato. L'allenatore bresciano ha accettato questa difficilissima sfida londinese con estremo coraggio e grande determinazione. Ha già fatto una promessa importante alla società, resterà saldo sulla panchina anche in caso di retrocessione. Il suo intento è guidare un'eventuale risalita in Premier League, dimostrando un attaccamento totale al progetto. Il traguardo della salvezza appare complicato, ma il tecnico non vuole assolutamente lasciare nulla di intentato.

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