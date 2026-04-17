Caos, litigi e vedute differenti hanno portato ad un addio che sembrerebbe oramai annunciato

Renard minaccia l'addio, il motivo e il rebus panchina Arabia Saudita

La situazione non sarebbe nuova. Il rapporto tra il tecnico francese e la Federazione calcistica saudita avrebbe vissuto diverse fasi di attrito nelle ultime settimane. Con valutazioni interne sul futuro del progetto tecnico in vista della Coppa del Mondo 2026. Renard, che ha già guidato la nazionale in grandi competizioni internazionali, resta una figura centrale del percorso di crescita dei “Falchi Verdi”, ma i risultati altalenanti e alcune divergenze gestionali avrebbero alimentato dubbi sul prosieguo della collaborazione.