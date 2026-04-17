In casa Arabia Saudita si respira un clima sempre più incerto a ridosso dei Mondiali 2026. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la posizione del commissario tecnico Hervé Renard sarebbe tornata in discussione a causa di tensioni crescenti con la federazione saudita. Aprendo così la strada a un possibile cambiamento sulla panchina a pochi mesi dal torneo iridato.
ARABIA SAUDITA
Clamoroso Arabia Saudita: il CT Renard pensa all’addio alle porte del Mondiale
Renard minaccia l'addio, il motivo e il rebus panchina Arabia Saudita—
La situazione non sarebbe nuova. Il rapporto tra il tecnico francese e la Federazione calcistica saudita avrebbe vissuto diverse fasi di attrito nelle ultime settimane. Con valutazioni interne sul futuro del progetto tecnico in vista della Coppa del Mondo 2026. Renard, che ha già guidato la nazionale in grandi competizioni internazionali, resta una figura centrale del percorso di crescita dei “Falchi Verdi”, ma i risultati altalenanti e alcune divergenze gestionali avrebbero alimentato dubbi sul prosieguo della collaborazione.
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Nonostante le smentite arrivate in precedenza su un possibile esonero immediato, il tema del suo futuro resta quindi aperto e monitorato con attenzione all’interno dell’ambiente calcistico saudita. Tra le ipotesi circolate per una possibile successione, si fanno strada anche profili già attivi nel campionato locale, soluzione che garantirebbe una transizione più rapida e meno traumatica per il gruppo squadra. L’idea della federazione, infatti, sarebbe quella di non stravolgere completamente il progetto tecnico, ma di intervenire solo in caso di necessità concreta.
La vicenda si inserisce in un contesto più ampio in cui l’Arabia Saudita sta cercando di consolidare il proprio ruolo nel calcio internazionale, ma che ora rischia di essere accompagnato da una fase di instabilità proprio nel momento più delicato del ciclo mondiale. Con i Mondiali 2026 sempre più vicini. Ogni decisione potrebbe risultare determinante per le ambizioni della nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA