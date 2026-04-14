Al-Hilal, bufera social: hashtag “Inzaghi Out” e sfottò virali con Mancini

E' diventato virale l’hashtag “Inzaghi Out”, accompagnato da una pioggia di contenuti tutt’altro che teneri nei confronti dell'ex allenatore dell'Inter, eliminato incredibilmente dalla Champions League saudita.

Antonino Paradino 14 aprile - 12:37

Sui social, si sa, il calcio vive una dimensione parallela, spesso più feroce e immediata di quella del campo. Ed è proprio lì che, nelle ultime ore, è esploso un vero e proprio caso attorno a Simone Inzaghi e all’Al-Hilal. Sui profili X dei tifosi sauditi, infatti, è diventato virale l’hashtag “Inzaghi Out”, accompagnato da una pioggia di contenuti tutt’altro che teneri nei confronti dell'ex allenatore dell'Inter, eliminato incredibilmente dalla Champions League saudita.

La bufera sui social — Tra meme e critiche dirette, il malcontento di una parte della tifoseria dell'Al-Hilal si è riversata online con toni duri, trasformando una semplice contestazione in una vera e propria ondata virale. Il fenomeno racconta bene quanto, anche in contesti calcistici lontani dall’Europa, la pressione sull’allenatore sia ormai costante e amplificata dai social.

Ma non è tutto. A rendere il quadro ancora più surreale ci hanno pensato alcuni account qatarioti che, nel celebrare il lavoro di Roberto Mancini, hanno scelto una modalità decisamente sopra le righe: una foto dell’ex CT azzurro in primo piano, con Inzaghi sullo sfondo, accompagnata da una celebre canzone di Toto Cutugno. Un accostamento tanto ironico quanto provocatorio, che ha fatto rapidamente il giro della rete.

Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Mancini elimina Inzaghi — La contestazione nasce da quanto accaduto in Champions League asiatica. L’Al Sadd di Roberto Mancini, dopo aver vinto il campionato qatariota, sul fronte internazionale è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale eliminando proprio l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Da qui, la valanga di proteste dei tifosi arabi sui social sull’operato di Simone Inzaghi, con i supporters che ne chiedono a gran voce anche l'esonero.