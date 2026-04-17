Lionel Messi ha comprato un club militante nelle basse categorie spagnole

Giammarco Probo 17 aprile - 16:25

L’ingresso dell’asso argentino dell’Inter Miami, Lionel Messi, nell’assetto societario del Cornellà apre nuove prospettive e opportunità sia per il club sia per la città catalana. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha espresso soddisfazione per l’operazione che coinvolge l’ex simbolo del Barcelona, ora divenuto azionista della società. L’obiettivo è favorire uno sviluppo significativo sia sul piano sportivo sia su quello istituzionale.

Il comunicato del club spagnolo sull'acquisto di Lionel Messi — IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CORNELLÁ -"Il Comune di Cornellà de Llobregat considera molto positivo l'annuncio fatto dall'UE Cornellà in merito all'acquisizione del club da parte di Leo Messi. Il Comune era a conoscenza delle trattative in corso nelle scorse settimane tra la stella argentina, i suoi rappresentanti e il club, ed è intervenuto.Si tratta di una notizia di grande importanza che apre nuove prospettive e opportunità sia per il club che per la città.

Questa iniziativa rafforza il legame di Cornellà con lo sport d'élite e promuove il nome del nostro comune anche al di fuori dei nostri confini. A tal proposito, il Comune precisa che questo enorme passo in avanti è anche il risultato del lavoro svolto dai vari team dirigenziali che hanno guidato il club negli ultimi anni".

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Il settore giovanile del Cornellà — Cornellà è rinomato per il proprio vivaio, dal quale sono emersi diversi calciatori approdati ai massimi livelli del calcio internazionale. Tra questi figurano l’attuale portiere della nazionale spagnola e dell’Arsenal David Raya, l’ex Barcelona Jordi Alba, il difensore blaugrana Gerard Martín ed il nazionale senegalese Keita Baldé.