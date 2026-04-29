Tra San Lorenzo e Santos il vero protagonista è Neymar: il calciatore brasiliano ha vissuto una notte intensa
Santos, l'incredibile regalo di Neymar per Fabricio López del San Lorenzo
Quella tra San Lorenzo e Santos è stata partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Copa Sudamericana. Un match sentito da entrambe le squadre che puntavano senza indugi alla vittoria per conquistare la qualificazione alla fase successiva e sperare di vincere il trofeo. Eppure, il punteggio non è andato oltre l'1-1 con la formazione di casa che è passata in vantaggio al 27' del primo tempo con Cuello.
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Neymar torna in campo e protagonista assoluto del match
Reti e risultato a parte, il vero protagonista della partita è stato proprio Neymar: il calciatore brasiliano è tornato in campo dopo aver saltato la sfida contro il Bahia, regalando spettacolo con le sue prodezze e il suo tocco di classe, come in occasione del gol del pareggio, quando ha superato un avversario con un tackle seguito da un dribbling degno di nota. Ma non è tutto: prima dell'inizio della partita ha salutato un gruppo di tifosi in sedia a rotelle, che hanno risposto con un forte applauso. Mentre entrava in campo, ha emozionato un bambino che lo teneva per mano, forse perché il piccolo tifoso ha realizzato il sogno di incontrare il suo idolo.
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Il calciatore brasiliano e quella richiesta singolareTuttavia, si sono verificati anche episodi poco gradevoli, come il colpo alla nuca subito con il ginocchio di un avversario dopo un contrasto ruvido con Manuel Insaurralde e Matias Reali. Fortunatamente per lui nulla di grava, infatti, il numero dieci del Santos è rientrato in campo dopo l'intervento dello staff medico. Infine, dopo il triplice fischio, un tifoso del San Lorenzo ha eluso la sicurezza invadendo il campo per chiedergli la maglia, poco dopo, quando tutto sembrava ormai essersi concluso, anche Fabrizio Lopez gli ha rivolto una richiesta particolare: i suoi scarpini.
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