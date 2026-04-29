Quella tra San Lorenzo e Santos è stata partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Copa Sudamericana. Un match sentito da entrambe le squadre che puntavano senza indugi alla vittoria per conquistare la qualificazione alla fase successiva e sperare di vincere il trofeo. Eppure, il punteggio non è andato oltre l'1-1 con la formazione di casa che è passata in vantaggio al 27' del primo tempo con Cuello.

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La risposta del club bianconero però è stata immediata: ci ha pensato Rollheiser a fornire l'assist vincente per il gol del pareggio di. Le due compagini, dunque, giungono all'intervallo in parità, proprio come al termine del match, infatti, quando il direttore di gara ha indetto la parola fine al match, il tabellone indicava ancora lo stesso risultato, quindi San Lorenzo-Santos è terminata così.

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Neymar torna in campo e protagonista assoluto del match

SANTOS, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Neymar Jr del Santos festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante una partita Brasileirao 2026 tra Santos e Vasco da Gama all'Estadio Urbano Caldeira il 26 febbraio 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Reti e risultato a parte, il vero protagonista della partita è stato proprio Neymar: il calciatore brasiliano è tornato in campo dopo aver saltato la sfida contro il Bahia, regalando spettacolo con le sue prodezze e il suo tocco di classe, come in occasione del gol del pareggio, quando ha superato un avversario con un tackle seguito da un dribbling degno di nota. Ma non è tutto: prima dell'inizio della partita ha salutato un gruppo di tifosi in sedia a rotelle, che hanno risposto con un forte applauso. Mentre entrava in campo, ha emozionato un bambino che lo teneva per mano, forse perché il piccolo tifoso ha realizzato il sogno di incontrare il suo idolo.

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Il calciatore brasiliano e quella richiesta singolare

Tuttavia, si sono verificati anche episodi poco gradevoli, come ildopo un contrasto ruvido con Manuel Insaurralde e Matias Reali. Fortunatamente per lui nulla di grava, infatti, il numero dieci del Santos è rientrato in campo dopo l'intervento dello staff medico. Infine, dopo il triplice fischio,, poco dopo, quando tutto sembrava ormai essersi concluso, anchegli ha rivolto una richiesta particolare: i suoi scarpini.

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