Il primo turno delle semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco ha regalato uno spettacolo pirotecnico, grazie al 5-4 finale che ha visto trionfare i parigini di Luis Enrique. Ora tutti i riflettori sono puntati sul match di ritorno in Baviera, dove gli uomini di Vincent Kompany daranno il tutto per tutto per recuperare lo svantaggio e volare in finale.

PARIS, FRANCE - APRIL 28: Luis Diaz del Bayern Monaco subisce un fallo da William Pacho del Paris Saint-Germain, che porta all'assegnazione di un calcio di rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, disputata al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, in Francia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

La gara di ritorno è piuttosto imminente, poiché andrà in scena mercoledì 6 maggio alle 21:00. Tuttavia, la partita di andata non ha regalato soltanto spettacolo: sugli spalti è accaduto il contrario. Un familiare di Upamecano è stato colpito al volto dal lancio di una bottiglia di vetro. Un fatto che ha macchiato di rosso una serata destinata a rimanere negli annali storici. D'altronde, nove gol in un unico match non sono una cosa facilmente ripetibile.

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La dinamica dell'incidente in tribuna durante PSG Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, un familiare del calciatore dei bavaresi,, è stato. L'impatto è stato inevitabile e la vittima ha presentato una ferita con sanguinamento, circostanza che ha richiesto l'immediato intervento dello staff medico, prontamente accorso per soccorrere il giovane, come si evince anche dai video pubblicati sui canali social.

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Lancio della bottiglia durante la partita: non è un episodio isolato

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Quanto accaduto al "Parco dei Principi" non sembra trattarsi di un episodio isolato: infatti, dalla stessa tribuna sarebbero stati lanciati altri oggetti durante la gara, presumibilmente in direzione del settore occupato dai familiari dei calciatori del Bayern Monaco. Episodi spiacevoli per tutti: per il calciatore che tra l'altro ha realizzato il terzo gol dei bavaresi, per i famigliari coinvolti e per l'intero mondo del calcio, che ancora oggi, nonostante i tempi maturi, deve fare i conti con simili avvenimenti.