L'Union Saint-Gilloise ha scritto e continua a scrivere innumerevoli pagine di storie sportive, in Belgio come in Europa. La carta di identità del club indica 48 anni di pura passione, tra trionfi, cadute e successive ascese. La stagione attuale della formazione di David Hubert è senza dubbio positiva, con i gialloblù che si hanno chiuso in testa la prima fase del campionato di Jupiler League. Un traguardo che ha permesso ai campioni in carica di accedere alla seconda fase, quella che determinerà le squadre che accederanno alle competizioni europee: Champions, Europa League e Conference League.

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Jupiler League, Union Saint-Gilloise: confermarsi e conquistare un posto in Europa è l'obiettivo principale

L'Union è al comando anche di questa classifica con 43 punti, mentre il, secondo, dista appena due lunghezze. Pertanto, a sei partite dal termine ogni dettaglio conta e il tecnico David Hubert dovrà preparare al meglio i suoi giocatori che saranno impegnati in un derby tutto belga contro l'. La sfida, in programma, potrebbe diventare quasi determinante per il prosieguo del campionato e dei rispettivi percorsi stagionali. Infatti, se l'union punta al primo posto, Anderlecht farà di tutto per qualificarsi al quarto o al terzo. Dunque, la rivalità tra le due compagini sarà ancora più notevole.

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MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane del Bayern Monaco subisce fallo da Kjell Scherpen dell'Union Saint-Gilloise, causando un calcio di rigore per il Bayern Monaco durante la UEFA Champions League 2025.

Contro l'Anderlecht una rivalità storica

Anderlecht e Union Saint-Gilloise non è soltanto una sfida storica e una rivalità mozzafiato, ma rappresenta soprattutto un derby: il. Una sfida tornata alla ribalta dopo il ritorno nel massimo campionato belga dell'Union nella. Ed è proprio da quest'ultima stagione che andremo ad analizzare alcuni dati riguardanti questa partita. Infatti, dal 2021 ad oggi, l'Union Saint-Gilloise e Anderlecht si sono incontrate. I gialloblù hanno trionfato per ben, i biancomalva hanno vinto soltanto in, mentre in tre occasioni il derby si è concluso in parità.

Ma non è tutto, perché da quanto gli undici di David Hubert hanno fatto ritorno in Jupiler Pro League, sono riusciti a conquistare otto derby consecutivi tra campionato e coppa: risultati che hanno alimentato lo stupore della tifoseria dell'Anderlecht. Dimostrazione di quanto l'Union sia tornato a dominare, in lungo e in largo, nel calcio belga.

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Union Saint-Gilloise: un modello da seguire

Ad essere glorioso e ricco di successi è soprattutto il passato dell'Union: tra il 1904 e il 1935 il club belga ha conquistato. Un successo lontano dai nostri giorni che resta lì, impresso nella storia e nella mente degli appassionati che nel 1973 assistettero alla retrocessione dalla massima serie. In quel periodo il club sprofondò addirittura in quarta divisione, affrontando piccole città in stadi fatiscenti. Poi, dal 2018, la società gialloblù viene acquisita dache rilancia il nome dell'Union, facendo della sostenibilità finanziaria un vero e proprio punto di forza.

Come detto precedentemente nel 2021 torna in Pro League conquistando immediatamente il secondo posto, diventando la prima squadra neopromossa a chiudere la prima fase della stagione in testa, poi nel 2022-23 conquista i quarti di finale di Europa League, dopo aver terminato il campionato al terzo posto. Nella stagione scorsa invece il grande successo: l'Union Saint-Gilloise ha vinto il campionato tornando ad alzare un trofeo al cielo dopo 89 anni. Un attesa estenuante forse, ma che ha cancellato l'incubo della fine degli anni Settanta. Così l'Union è diventato un vero modello del calcio europeo.

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