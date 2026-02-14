Cercle Brugge-Club Brugge, giovinezza e talento a confronto in Belgio

Cercle Brugge-Club Brugge non è solamente un derby ma una sfida tra tantissimi giovani talenti in Belgio, con l'Italia protagonista.

Gennaro Dimonte 14 febbraio - 12:04

Il derby tra Cercle Brugge e Club Brugge è tra i più accesi del movimento calcistico belga. Questa sfida di campionato rappresenta quanto più di orgoglioso ci possa essere tra un popolo che condivide la stessa città ma colori diversi. Domenica 15 febbraio alle 13:30 lo stadio Jan Breydel sarà pronto per ospitare questa battaglia feroce agonisticamente parlando ma spesso anche sugli spalti. Ma chi sono i giovani più interessanti dei rispettivi club? Diamo uno sguardo al futuro in Belgio e non solo.

Cercle Brugge-Club Brugge, linea giovanissima per i Verde e Nero — In Belgio si sta investendo tantissimo sui giovani, come dimostra l'età bassissima della rosa del Cercle Brugge. Molti i giocatori tra i 19 e i 21 anni pronti a far intravedere le proprie qualità e a confermarsi in Europa. Uno di questi è sicuramente Ibrahima Diaby, giovane centrocampista classe 2007, sempre titolarissimo in campionato. Pochi gol ma tanta sostanza in mezzo al campo per il ragazzo nato e cresciuto nel PSG prima di approdare a titolo gratuita in territorio belga.

Steve Ngoura è la certezza giovane di questa squadra. Punta 20enne francese di origini camerunensi, ha siglato 4 gol e fornito 4 assist in 25 presenze. Investimento dal Le Havre per il Cercle Brugge visti i quasi 3 milioni sborsati per acquistarlo. Già faro della Francia U20 con 12 reti, è pronto per il grande salto in U21 ed è nel mirino di diversi top club.

Chi invece è appena arrivato in Europa e a breve farà parlare di sè è Royer Caicedo. Centrale possente colombiano nato nel 2006, è stato prelevato dal Nacional per una cifra di 1.60 milioni di euro. Arrivato poco meno di due settimane fa e con sole 8 presenze nel 2025 con il suo vecchio club, avrà bisogno di un periodo di adattamento prima di scendere in campo ma le sue qualità al centro della difesa saranno utili nel finale di stagione.

Club Brugge on fire sui giovani: ci sono anche due "italiani" — Non è un mistero che questo club punti allo sfinimento alla valorizzazione dei giocatori sotto i 21 anni. La dimostrazione reale di quanto sia vero sono gli impieghi di Joel Ordonez e Joaquin Seys. Il centrale del 2004 ecuadoregno ha realizzato 2 gol in campionato in oltre 30 presenze, compresa la Champions League ed è al Club dal 2023. Il terzino 20enne belga è un prodotto coltivato in casa e ha assunto un ruolo fondamentale nelle qualificazioni di Champions, segnando addirittura 3 reti.

Italia presente in maniera forte in questa squadra a centrocampo con Aleksandar Stankovic. Figlio di Dejan, serbo, ma nativo di Milano, sta ricoprendo una zona importante del campo e ha anche messo a referto 7 gol. Preso dall'Inter per 9.50 milioni di euro, con il club nerazzurro che però ha il diritto di recompra per 23 o 25 milioni nel 2026 o 2027, con una percentuale sulla futura rivendita ai belgi.

Niccolò Tresoldi è invece il made in Italy che la nostra nazione si è fatta sfuggire definitivamente. Il cagliaritano, figlio dell'ex Atalanta Emanuele, è però cresciuto calcisticamente in Germania, all'Hannover. Passato in estate al Brugge, è già in doppia cifra e ha inciso anche in Champions. 10 reti anche con la nazionale U21 e tanta voglia di rivalsa per un ragazzo che aveva iniziato a giocare a calcio nel Fontanelle, società di Gubbio attualmente in Prima Categoria.