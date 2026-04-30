Non è mancato di certo l'agonismo sportivo durante la partita valida per il terzo turno della Copa Libertadores tra Cruzeiro e Boca Juniors. Il match ha visto scendere in campo due formazioni con l'identità di chi vuole vincere e continuare il percorso nel torneo. A spuntarla sono stati i padroni di casa, grazie al gol di Villareal all''83 su un assist vincente dell'ex Santos, Juventus e Frosinone, Kaio Jorge.

BELO HORIZONTE, BRAZIL - APRIL 28: I giocatori del Cruzeiro e del Boca Juniors combattono dopo una partita tra Cruzeiro e Boca Juniors nell'ambito della Copa CONMEBOL Libertadores allo Stadio Mineirão il 28 aprile 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

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Copa Libertadores, non si placano le polemiche dopo Cruzeiro-Boca Juniors

Nel primo tempo la formazione ospite è rimasta priva di, espulso per doppia ammonizione poco prima dell'intervallo. In precedenza, il direttore di gara aveva già iscritto sul taccuino dei cattivi tre calciatori del Cruzeiro e uno del Boca. Un aspetto che dimostra i nervi tesi dei protagonisti in campo. Al il triplice fischio scoppia anche una rissa, ma l'arbitro non punisce nessuno. Poco dopo, ci ha pensato il centrocampista del Cruzeiro,ha rilasciare alcune dichiarazioni scottanti contro i rivali del Boca. Le polemiche, quindi, non si placano.

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Al termine del match il ventottenne ha affermato: "", come si legge su TYC SPORT. Poi ha aggiunto: "Tuttavia, anche noi abbiamo fatto lo stesso, ma siamo stati più bravi di loro. Per questo motivo si sono ritrovati in inferiorità numerica". Sulla partita ha concluso: "È stata una sfida molto fisica e importante, soprattutto,