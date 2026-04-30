Cruzeiro e Boca Juniors non si sono risparmiate nel terzo turno di Copa Libertadores. I padroni di casa conquistano tre punti, ma le polemiche non si placano
Copa Libertadores, Cruzeiro-Boca Juniors finisce in rissa: ma nessun espulso
Non è mancato di certo l'agonismo sportivo durante la partita valida per il terzo turno della Copa Libertadores tra Cruzeiro e Boca Juniors. Il match ha visto scendere in campo due formazioni con l'identità di chi vuole vincere e continuare il percorso nel torneo. A spuntarla sono stati i padroni di casa, grazie al gol di Villareal all''83 su un assist vincente dell'ex Santos, Juventus e Frosinone, Kaio Jorge.
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Copa Libertadores, non si placano le polemiche dopo Cruzeiro-Boca JuniorsNel primo tempo la formazione ospite è rimasta priva di Bareiro, espulso per doppia ammonizione poco prima dell'intervallo. In precedenza, il direttore di gara aveva già iscritto sul taccuino dei cattivi tre calciatori del Cruzeiro e uno del Boca. Un aspetto che dimostra i nervi tesi dei protagonisti in campo. Al il triplice fischio scoppia anche una rissa, ma l'arbitro non punisce nessuno. Poco dopo, ci ha pensato il centrocampista del Cruzeiro, Gerson Santos da Silva ha rilasciare alcune dichiarazioni scottanti contro i rivali del Boca. Le polemiche, quindi, non si placano.
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Le parole di Gerson contro il Boca: "Sono venuti qui per giocare sporco"Al termine del match il ventottenne ha affermato: "Sono venuti per provocare e giocare sporco", come si legge su TYC SPORT. Poi ha aggiunto: "Tuttavia, anche noi abbiamo fatto lo stesso, ma siamo stati più bravi di loro. Per questo motivo si sono ritrovati in inferiorità numerica". Sulla partita ha concluso: "È stata una sfida molto fisica e importante, soprattutto, non hanno avuto occasioni per segnare perché noi sapevamo come affrontare la situazione".
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