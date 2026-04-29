Erik Lamela torna in sala operatoria per risolvere un problema di lunga data all'anca destra. Questa volta però il recupero non sarà legato al ritorno in campo, considerando che l'ex ala destra di nazionalità argentina ha appeso gli scarpini al chiodo nella passata stagione, a soli 33 anni, dopo la sua ultima esperienza con la maglia dell'AEK Atene. Attualmente, terminata l'esperienza nello staff tecnico di Almeyda guarda con interesse il suo prossimo impiego e soprattutto a una vita senza dolore causato dai problemi fisici.

SEVILLE, SPAIN - MAY 21: Abner del Real Betis viene contrastato da Erik Lamela del Siviglia FC durante la partita di LaLiga Santander tra Siviglia FC e Real Betis allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 21 maggio 2023 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

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Erik Lamela, il messaggio dell'ex calciatore dopo l'operazione all'anca

Un poco dolorido pero con mi nueva cadera , esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor. 🤞

Un saludo para todos, gracias a los que escriben siempre ! 🙏 pic.twitter.com/iPtcA57WKe — Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) April 28, 2026

"Un po' dolorante, ma con la mia nuova anca, speriamo che questa protesi sia l'inizio di una vita senza dolore. Un saluto a tutti, grazie a chi mi scrive sempre!", questo il messaggio di Erick Lamela pubblicato sul proprio profilo X. Nella passata stagione l'ala destra ex Roma, Tottenham, Siviglia e AEK Lamela aveva scritto delle sue difficoltà fisiche: "A soli 25 anni credevo che la mia carriera fosse finita, perché ho subito un'operazione a entrambe le gambe e mi sono spaventato molto. Era il 2017 e pensavo dovessi ritirarmi".

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La lettera con cui l'attaccante argentino ha raccontato i suoi anni più difficili

Nonostante le operazioni piuttosto invasive alle gambe, i medici assicurarono all'ex ala destra di poter giocare ancora diversi anni ad alti livelli. Secondo quanto riportato da TYC SPORTS infatti, Lamela aveva aggiunto nella sua lettera pubblicata lo scorso anno: ", ma grazie agli allenamenti, ai trattamenti e alla ore passate con i fisioterapisti, sono riuscito a giocare per più del doppio del tempo". Tuttavia, il dolore era sempre presente: ", ma è arrivato il momento di mettere fine a tutto a questo".

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