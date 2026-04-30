Antoine Griezmann saluta il pubblico di casa con una prestazione notevole. Proprio il francese riconosce le difficoltà della gara di ritorno a Londra
Orlando City, Griezmann saluta i tifosi: "Ci vediamo in estate"
Il primo turno valido per le semifinali di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal non è andato oltre l'1-1. A realizzare il gol del vantaggio il club inglese con Gyokeres che allo scadere della prima frazione di gioco ha realizzato un calcio di rigore. Poi, nella ripresa i padroni di casa non stanno a guardare e provano a rispondere all'Arsenal. Detto fatto: Alvarez - anche lui dal dischetto - sigla il gol del pareggio e rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno in programma martedì 5 maggio alle 21:00. Nonostante il pareggio, non è mancato l'mvp della partita: Antoine Griezmann alla sua ultima apparizione europea al Metropolitano di Madrid.
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Atletico Madrid-Griezmann, un binomio giunto sul viale del tramonto
C'è un tempo per tutto e Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid lo sanno. Per l'attaccante francese è ormai tempo dei saluti dopo due cicli distinti con la maglia dei Colchoneros in cui ha collezionato oltre 450 presenze tra tutte le competizioni e realizzato più di 200 gol. Sono numeri da protagonista assoluto quelli del classe '91, che proprio al termine della stagione in corso saluterà il Metropolitano per trasferirsi in MLS, dove giocherà per conto dell'Orlando City a partire dal luglio 2026.
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Griezmann, le parole dell'attaccante dopo la partita di Champions LeagueCome prima di ogni addio si vivono momenti unici e nella partita di ieri sera dove la formazione di Diego Simeone ha ospitato l'Arsenal di Mikel Arteta, Griezmann ha disputato la sua ultima partita di Champions League davanti ai suoi sostenitori. L'attaccante al termine del match ha raccontato così tutta la sua emozione: "La partita è stata di buon livello, sapevamo sarebbe stato difficile. Il match di ritorno? A Londra dovremo lottare per vincere e non sarà facile".
Poi in merito all'episodio del rigore a favore degli inglesi, il francese ha aggiunto: "Secondo me l'attaccante ha cercato il rigore, ma l'arbitro ha preso la sua decisione seguendo il suo metro di giudizio". E sull'ultima partita europea in casa dell'Atletico: "È stato bello, soprattutto all'inizio con la gente che mi ha accolto con affetto. Terrò questo momento sempre con me e rimarrà impresso nel mio cuore e nella mia testa".
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