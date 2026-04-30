Il primo turno valido per le semifinali di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal non è andato oltre l'1-1. A realizzare il gol del vantaggio il club inglese con Gyokeres che allo scadere della prima frazione di gioco ha realizzato un calcio di rigore. Poi, nella ripresa i padroni di casa non stanno a guardare e provano a rispondere all'Arsenal. Detto fatto: Alvarez - anche lui dal dischetto - sigla il gol del pareggio e rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno in programma martedì 5 maggio alle 21:00. Nonostante il pareggio, non è mancato l'mvp della partita: Antoine Griezmann alla sua ultima apparizione europea al Metropolitano di Madrid.

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Atletico Madrid-Griezmann, un binomio giunto sul viale del tramonto

MADRID, SPAGNA - 30 SETTEMBRE: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra, il suo 200° gol con la maglia dell'Atletico Madrid, durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte allo Stadio Metropolitano il 30 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

C'è un tempo per tutto e Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid lo sanno. Per l'attaccante francese è ormai tempo dei saluti dopo due cicli distinti con la maglia dei Colchoneros in cui ha collezionato oltre 450 presenze tra tutte le competizioni e realizzato più di 200 gol. Sono numeri da protagonista assoluto quelli del classe '91, che proprio al termine della stagione in corso saluterà il Metropolitano per trasferirsi in MLS, dove giocherà per conto dell'Orlando City a partire dal luglio 2026.

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Griezmann, le parole dell'attaccante dopo la partita di Champions League

Come prima di ogni addio si vivono momenti unici e nella partita di ieri sera dove la formazione diha ospitato l'Arsenal di, Griezmann ha disputato la sua ultima partita di Champions League davanti ai suoi sostenitori. L'attaccante al termine del match ha raccontato così tutta la sua emozione: "La partita è stata di buon livello, sapevamo sarebbe stato difficile. Il match di ritorno?".

Poi in merito all'episodio del rigore a favore degli inglesi, il francese ha aggiunto: "Secondo me l'attaccante ha cercato il rigore, ma l'arbitro ha preso la sua decisione seguendo il suo metro di giudizio". E sull'ultima partita europea in casa dell'Atletico: "È stato bello, soprattutto all'inizio con la gente che mi ha accolto con affetto. Terrò questo momento sempre con me e rimarrà impresso nel mio cuore e nella mia testa".

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