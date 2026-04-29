Dopo la grande sfida di ieri tra il Paris Saint-Germain ed il Bayern Monaco, questa sera scenderanno in campo l'Atlético Madrid e l'Arsenal. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione dell'andata della semifinale di Champions League. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, impianto sportivo dei biancorossi. Visto che entrambi i club potrebbero avere la possibilità di conquistare per la prima volta la coppa dalle grandi orecchie, vediamo insieme quanti e quali sono stati i trofei vinti da Colchoneros e Gunners nel corso delle rispettive storie.

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Bacheche di Atlético Madrid ed Arsenal a confronto: i successi degli spagnoli

Anche se non ha lo stesso palmarès di, anche l'Atlético Madrid attualmente allenato davanta di diversi trofei. A livello nazionale, la squadra biancorossa ha vintovolte il campionato spagnolo: il primo successo risale alla stagionementre l'ultimo ha avuto luogo cinque anni fa, quindi nel. La, invece, è un trofeo che manca da diversi anni in casa dell'Atlético, avendolo vintovolte di cui l'ultimo nelproprio contro il Real Madrid grazie ai gol di. Tra l'altro, in questa stagione, i Colchoneros hanno perso la finale di coppa ai calci di rigore contro la. Nella sua storia, l'Atlético ha vinto soltanto due volte lanazionale:, contro il Barça;dopo aver battuto le Merengues.

Lione, Francia - 16 maggio 2018: Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid festeggia col trofeo dopo la finale di UEFA Europa League tra Olympique Marsiglia ed Atlético Madrid allo Stade de Lyon. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

L'Atlético Madrid vanta anche di diversi titoli a livello internazionale. Il primo successo risale alla stagione 1961/1962, quando ha conquistato la Coppa delle Coppe dopo aver battuto in finale la Fiorentina. Nella propria bacheca, i Colchoneros hanno anche tre Europa League vinte nel 2010, 2012 e 2018 avendo sconfitto rispettivamente Fulham, Athletic Bilbao ed Olympique Marsiglia. Negli stessi anni in cui ha vinto la competizione, i biancorossi hanno conquistato anche la Supercoppa UEFA battendo, nelle tre finali, Inter, Chelsea ed ancora una volta Real Madrid. Tra l'altro, i Colchoneros hanno partecipato, in quanto finalista della Coppa dei Campioni ed a causa della rinuncia del Bayern, all'edizione del 1974 della Coppa Intercontinentale. Contro l'Independiente, l'Atlético ha perso 1-0 all'andata ma ha conquistato il trofeo vincendo 2-0 il ritorno.

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Il palmarès della squadra di Londra

Così come i loro avversari, anche l'Arsenal guidato dallo spagnolo Mikel Arteta vanta di una bacheca importante. A livello nazionale, la squadra di Londra ha vinto benvolte il campionato inglese. La prima risale al lontanomentre l'ultimo al, annata in cui i Gunners non hanno perso una partita in. L'Arsenal, attualmente, detiene il record di maggior numero divinte:, la prima nele l'ultima nel. Altro trofeo vinto diverse volte dai londinesi è il, ovvero la supercoppa, visto che sono a quotadi cui l'ultimo successo risale al. A tutti questi trofei si aggiunge anche la, competizione in cui l'Arsenal ha trionfato soltanto nelcontro ile nel 'contro lo

Londra, Inghilterra - 17 maggio 2014: Il capitano dell'Arsenal Thomas Vermaelen passa il trofeo ad Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, dopo la finale di FA Cup tra Arsenal e Hull City al Wembley Stadium. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

A livello internazionale, invece, l'Arsenal non ha avuto molta fortuna. Infatti, gli unici trofei sono stati l'ormai estinta Coppa delle Fiere, vinta nel 1970 contro l'Anderlecht, e la Coppa delle Coppe, successo datato 1994 avendo battuto il Parma nell'atto conclusivo. Nella sua storia, i Gunners hanno giocato una finale di Champions League, quella persa nel 2006 contro il Barcellona. Poi ne ha perse anche due di Coppa UEFA/Europa League contro Galatasaray nel 2000 e Chelsea nel 2019.

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