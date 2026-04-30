Jorge Valdano, figura storica ed ex allenatore dei Blancos, ha analizzato la complessa situazione tecnica del club, individuando due profili principali che ritiene ideali per guidare il Real Madrid nel post-Arbeloa:
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Quella che sta vivendo il Real Madrid sembra essere diventata una fase di transizione tecnica. In campionato è costretto a rincorrere il Barcellona, distante ormai 11 punti, mentre in Champions League ha subito l'eliminazione ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Durante la stagione inoltre ha cambiato il volto della propria panchina: Alvaro Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso ristabilendo equilibrio tra rendimento e prestazioni. Tuttavia, con la stagione sul viale del tramonto potrebbero esserci nuovi cambiamenti, nonostante Arbeloa abbia un contratto fino a giugno 2027. Sulla situazione che gravita attorno a Madrid è intervenuto l'ex allenatore Jorge Valdano.
MADRID, SPAGNA – 17 gennaio 2026: l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si congratula con Kylian Mbappé dopo il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Consulta qui il palinsesto
Panchina Real Madrid, le parole dell'allenatore Jorge ValdanoL'ex calciatore e attuale allenatore Jorge Valdano ha le idee chiare in merito al possibile allenatore dei Blancos: "Mauricio Pochettino è senza dubbio un profilo valido per la panchina del Real Madrid. Oggi siede sulla panchina degli Stati Uniti, ma in passato ha già vissuto a Madrid e quando accade questo, significa che è un allenatore che può allenare una squadra di alto livello".
Poi, Valdano ha espresso anche un parere positivo per il tecnico francese Didier Deschamps, infatti parlando del CT della Francia ha aggiunto: "Lui è un campione del mondo e conosce tanti calciatori che giocano a Madrid, come Tchouaméni, Camavinga e lo stesso Mbappé. È un allenatore che riesce a gestire bene il gruppo squadra e questo è importante al Real Madrid".
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Secondo Valdano il ritorno di Mourinho non sarebbe possibileL'ex allenatore delle merengues ha anche commentato un possibile ritorno in panchina di José Mourinho: "Si tratta del passato, è una storia ormai chiusa e non credo possa tornare". Infine, Valdano ha parlato anche di Jurgen Klopp e Lione Scaloni, affermando: "Klopp ha bisogno di tempo per creare un progetto con le sue squadre, ma in questo momento il Real non credo sia disposto ad aspettare, mentre Scaloni ha da poco vinto la coppa del Mondo, ma non ha esperienza in un club e potrebbe essere dannoso iniziare proprio dal Real Madrid".
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