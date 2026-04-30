Quella che sta vivendo il Real Madrid sembra essere diventata una fase di transizione tecnica. In campionato è costretto a rincorrere il Barcellona, distante ormai 11 punti, mentre in Champions League ha subito l'eliminazione ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Durante la stagione inoltre ha cambiato il volto della propria panchina: Alvaro Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso ristabilendo equilibrio tra rendimento e prestazioni. Tuttavia, con la stagione sul viale del tramonto potrebbero esserci nuovi cambiamenti, nonostante Arbeloa abbia un contratto fino a giugno 2027. Sulla situazione che gravita attorno a Madrid è intervenuto l'ex allenatore Jorge Valdano.

MADRID, SPAGNA – 17 gennaio 2026: l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si congratula con Kylian Mbappé dopo il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Consulta qui il palinsesto

Panchina Real Madrid, le parole dell'allenatore Jorge Valdano

L'ex calciatore e attuale allenatore Jorge Valdano ha le idee chiare in merito al possibile allenatore dei Blancos: ". Oggi siede sulla panchina degli Stati Uniti, ma in passato ha già vissuto a Madrid e quando accade questo, significa che è un allenatore che può allenare una squadra di alto livello".

Poi, Valdano ha espresso anche un parere positivo per il tecnico francese Didier Deschamps, infatti parlando del CT della Francia ha aggiunto: "Lui è un campione del mondo e conosce tanti calciatori che giocano a Madrid, come Tchouaméni, Camavinga e lo stesso Mbappé. È un allenatore che riesce a gestire bene il gruppo squadra e questo è importante al Real Madrid".

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L'ex allenatore delle merengues ha anche commentato un possibile ritorno in panchina di: "Si tratta del passato, è una storia ormai chiusa e non credo possa tornare". Infine, Valdano ha parlato anche di, affermando: "per creare un progetto con le sue squadre, ma in questo momento il Real non credo sia disposto ad aspettare, mentreha da poco vinto la coppa del Mondo, mae potrebbe essere dannoso iniziare proprio dal Real Madrid".