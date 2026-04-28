Il Manchester United è a un passo dalla qualificazione in Champions, grazie a un girone di ritorno da incorniciare. Carrick, però, spegne l'entusiasmo ricordando di dover lottare sempre per traguardi importanti
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Il tecnico dei Red Devils, Michael Carrick, è subentrato a gennaio a Ruben Amorim riuscendo a ristabilire equilibrio, serenità e soprattutto la classifica di Premier League. Il Manchester United, infatti, è a un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions League, quando restano ancora quattro partite di campionato. Il terzo posto sembra essere assicurato alla formazione di Carrick, considerando che Arsenal e Manchester City - in piena lotta scudetto - vantano 73 e 70 punti, rispetto ai 61 dello United; mentre alle spalle di Bruno Fernandes e compagni si trovano Liverpool e Aston Villa, entrambe con 58 punti.
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Manchester United, il club è tornato in forma grazie alla cura di Michael CarrickPertanto, la qualificazione alla massima competizione europea sembra non rappresentare più alcun dubbio, ma per raggiungere il traguardo aritmeticamente saranno necessari ancora altri due punti. La prossima sfida contro il Liverpool, in programma venerdì 3 maggio alle 16:30, assume dunque un valore importante in vista dell'obiettivo di Carrick. Tuttavia, il tecnico degli inglesi non ha dubbi: il Manchester United deve ambire per traguardi ancora più importanti. Infatti, poco dopo il successo contro il Brentford (2-1), ha commentato il percorso fatto dal suo arrivo, un periodo positivo che ha permesso allo United di tornare a competere nelle zone nobili della classifica, come il terzo posto e il raggiungimento, quasi certo, della qualificazione in Champions dopo le assenze delle ultime due stagioni.
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Le parole del tecnico dopo il successo contro il BrentfordAl termine della gara ha esordito così il tecnico del club inglese: "Questi ragazzi meritano davvero tanto credito per la posizione in cui ci troviamo in questo momento". Poi Carrick ha continuato dimostrando quanto sia importante continuare il percorso di crescita e che la qualificazione in Champions, per quanto importante, non debba essere festeggiata in modo eccessivo: "La qualificazione europea non deve comunque trasformarsi in una celebrazione esagerata, perché il club deve ambire a grandi risultati".
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