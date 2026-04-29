Ieri sera è andata in scena una delle partite di Champions League più spettacolari di sempre. Le squadre protagonista in campo erano PSG e Bayern Monaco, capaci di realizzare complessivamente nove reti. A spuntarla sono stati i francesi di Luis Enrique che sul tabellone hanno issato il numero cinque, mentre la formazione di Vincent Kompany ha realizzato quattro reti, nonostante il brivido di aver subito una goleada, considerando che fino al 65' la sua squadra stava perdendo 5-4. Tra i protagonisti della sfida europea figura anche il centrocampista tedesco Joshua Kimmich, autore di una prestazione positiva oltre all'assist fornito al compagno di squadra Upamecano.

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Bayern Monaco, le parole del difensore sulla sfida di Champions

PARIS, FRANCE - APRIL 28: Michael Olise del Bayern Monaco festeggia il secondo gol della sua squadra durante la UEFA Champions League 2025. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Joshua Kimmich non ha dubbi: "La partita contro il PSG è stata una grande pubblicità per il calcio", così il centrocampista dei bavaresi ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-match di PSG-Bayern. Poi il tedesco ha continuato: "Quando stavamo perdendo 5-2 ci siamo chiesti cosa stesse succedendo, perché non meritavamo di essere sotto di tre gol in quel momento. Tuttavia, in situazioni così difficili è necessario rimanere calmi e capire cosa fare, ovvero se rischiare tutto per rientrare in partita o cercare di evitare il peggio. Da quel momento infatti abbiamo gestito meglio la partita e torniamo a casa con una bella sensazione".

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Kimmich sulla partita: "Ci aspettavamo una bella partita"

Il trentunenne ha ammesso di aspettarsi una partita divertente: "". Il club tedesco è uscito sconfitto dal primo turno, ma le sconfitte fanno parte del percorso, dopotutto sarà la gara di ritorno ad essere decisiva per il passaggio in finale: "Abbiamo perso e quindi la sensazione è strana, ma abbiamo fatto il possibile per cercare di avvicinarci al loro punteggio e ci siamo riusciti. Eravamo tutti stanchi, anche i nostri avversari lo erano infatti erano sdraiati a terra per far passare il tempo.".

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