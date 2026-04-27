Il calciatore dell'Arsenal attualmente in forza al Marsiglia, Ethan Nwaneri sta attraversando un periodo di forma difficile nel massimo campionato francese. L'esperienza con l'OM infatti, non sta dando i frutti sperati: Il giovane talento, classe 2007, si era dunque trasferito in prestito a gennaio con l'obiettivo di trovare quel minutaggio che l'Arsenal, non poteva garantirgli. Tuttavia, una serie di circostanze ha complicato il suo percorso di crescita.

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Marsiglia, Ethan Nwaneri al margine del progetto tra poca esperienza e un atteggiamento che non piace

BRIGHTON, ENGLAND - JANUARY 04: Ethan Nwaneri dell'Arsenal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion FC e Arsenal FC all'Amex Stadium il 4 gennaio 2025 a Brighton, in Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Il primo ostacolo è stato il cambio in panchina: infatti, Roberto De Zerbi, l'allenatore che lo aveva accolto, è stato esonerato poco dopo l'arrivo dell'Under 21 inglese. Poco dopo il tecnico italiano si è accasato al Tottenham. Tuttavia, sulla panchina del club francese è subentrato il tecnico Habib Beye. Un cambio che non ha favorito l'attaccante britannico: Da metà febbraio a oggi, Nwaneri ha faticato a trovare una maglia da titolare e minutaggio: soltanto undici presenze con 412 minuti disputati, in cui il classe 207 ha realizzato due 2 gol e 1 assist.

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Marsiglia, le parole Habib Beye sul giovane attaccante

Così il tecnico del Marsiglia al termine della gara contro il Nizza, come riportato da talkSPORT: "". Poi il paragone con gli altri calciatori in rosa: "Altri giocatori hanno e stanno dando molto di più". Tuttavia, Beye aveva già parlato del talento del classe 2007: "Ha un grande talento, ma sarà importante adattarsi all'intensità del campionato francese e soprattutto, deve capire quanto sia importante giocare con la maglia del Marsiglia, perché questo è un club di altissimo livello".

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