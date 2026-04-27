Solo 412 minuti e 2 gol per il talento dell'Arsenal nel prestito al Marsiglia.
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il calciatore dell'Arsenal attualmente in forza al Marsiglia, Ethan Nwaneri sta attraversando un periodo di forma difficile nel massimo campionato francese. L'esperienza con l'OM infatti, non sta dando i frutti sperati: Il giovane talento, classe 2007, si era dunque trasferito in prestito a gennaio con l'obiettivo di trovare quel minutaggio che l'Arsenal, non poteva garantirgli. Tuttavia, una serie di circostanze ha complicato il suo percorso di crescita.
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Marsiglia, Ethan Nwaneri al margine del progetto tra poca esperienza e un atteggiamento che non piace
Il primo ostacolo è stato il cambio in panchina: infatti, Roberto De Zerbi, l'allenatore che lo aveva accolto, è stato esonerato poco dopo l'arrivo dell'Under 21 inglese. Poco dopo il tecnico italiano si è accasato al Tottenham. Tuttavia, sulla panchina del club francese è subentrato il tecnico Habib Beye. Un cambio che non ha favorito l'attaccante britannico: Da metà febbraio a oggi, Nwaneri ha faticato a trovare una maglia da titolare e minutaggio: soltanto undici presenze con 412 minuti disputati, in cui il classe 207 ha realizzato due 2 gol e 1 assist.
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Marsiglia, le parole Habib Beye sul giovane attaccanteCosì il tecnico del Marsiglia al termine della gara contro il Nizza, come riportato da talkSPORT: "Nwaneri è un giocatore che vanta qualità importanti, ma deve dare molto di più nel suo impegno quotidiano". Poi il paragone con gli altri calciatori in rosa: "Altri giocatori hanno e stanno dando molto di più". Tuttavia, Beye aveva già parlato del talento del classe 2007: "Ha un grande talento, ma sarà importante adattarsi all'intensità del campionato francese e soprattutto, deve capire quanto sia importante giocare con la maglia del Marsiglia, perché questo è un club di altissimo livello".
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