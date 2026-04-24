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[tps_title] Giampaolo su Napoli-Cremonese [/tps_title]

Al "Maradona" il Napoli batte 4-0 la Cremonese e passa in seconda posizione in classifica con 69 punti. Chi resta invece a 28 punti è proprio la Cremonese che dopo l'ultimo pareggio sul campo del Torino continua ad andare a caccia di punti in ottica salvezza. Tuttavia, il match contro i partenopei inizia subito in salita per i grigiorossi che subiscono tre gol nel primo tempo, rispettivamente con McTominay e De Bruyne che realizza la terza rete dopo lo sfortunato autogol di Terracciano.

Poi, nella ripresa ci pensa Alisson a chiudere definitivamente il match. Allo scadere McTominay sbaglia un calcio di rigore che avrebbe reso il risultato ancora più rotondo. Ora la Cremonese dovrà attendere il risultato del Lecce e sperare in un passo falso dei salentini, questi ultimi impegnati in casa del Pisa. Al termine del match, Marco Giampaolo ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma sono contento perché la squadra ha dimostrato di avere coraggio".

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