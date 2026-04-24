Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Se l'Inter è davvero lontana dal Napoli, ciò non significa che gli azzurri debbano calare l'intensità: c'è una posizione in Champions League da conquistare, che non va in alcun modo sottovalutata. Contro una Cremonese non brillante, per la formazione di Conte si presenta subito come un esercizio di stile la sfida casalinga; apre le danze il Principe di Lancaster, Scott McTominay, che raccoglie un assist di Kevin De Bruyne con il compito di riprendersi dopo l'ultima giornata, ben lontana dai suoi soliti standard. Con la partita ormai in discesa, e con gli uomini di Giampaolo in balia delle onde, il Napoli detta i ritmi della partita e conclude il primo tempo con altri due gol: fortunato il primo di Hojlund, sostanzialmente un autogol, rabbioso e determinato il terzo di De Bruyne, dominante nell'area di rigore avversaria.

Con tre gol di vantaggio il Napoli accoglie il secondo tempo comunque attaccando. Dopo appena sette minuti arriva la firma anche di Alisson Santos, che si unisce alla festa dopo una progressione in contropiede. L'assist, incuriosirà gli amanti delle statistiche, è servito addirittura da Milinković-Savic, da cui parte l'azione. A quel punto, Antonio Conte pensa a preservare alcune pedine fondamentali del suo gioco e lancia Pasquale Mazzocchi, Sam Beukema e Billy Gilmour, rispettivamente per Politano, Olivera e Lobotka. Spazio anche per Giovane superata l'ora di gioco, che entra al posto di Hojlund.

NAPOLI, ITALIA – 24 APRILE: Scott McTominay dell'SSC Napoli festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Con l'avanzare dei minuti il Napoli abbassa il ritmo del proprio gioco, portando l'inerzia leggermente in favore della Cremonese che trova coraggio. Purtroppo per loro, non il gol. Plebiscito di applausi da parte dei tifosi per l'uscita dal campo di Kevin De Bruyne: un gesto inequivocabile, una sorta di richiesta di permanenza verso il fuoriclasse belga, particolarmente in forma oggi. Dopo ottanta minuti i padroni di casa hanno l'opportunità di rifilare una manita alla formazione lombarda, ma McTominay si presenta in maniera superficiale dal dischetto e si fa ipnotizzare da Audero. Con una convincente vittoria, il Napoli lancia un forte segnale al campionato e mette il punto esclamativo sulla qualificazione in Champions League.