L'indagine della Procura di Milano in merito alla possibile frode sportiva del sistema arbitrale capitanato dal designatore Gianluca Rocchi, entra in una fase delicata. Infatti, sono cinque gli indagati confermati, ma pare che il registro della Procura contenga altri nomi attualmente ancora sconosciuti. Questo è quanto appreso da ANSA nelle ultime ore. Il calcio dunque continua ad essere scosso da una pagina di storia che vedrebbe il sistema arbitrale come protagonista tra decisioni poco chiare e anche un presunto codice segreto tra gli operatori della Sala VAR.

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Caso Arbitri, non solo Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni: cresce il numero degli indagati

Gianluca Rocchi, designatore arbitri italiani CAN A e B (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Al momento non è stata rilasciata alcuna nota ufficiale, ma come si legge dall'agenzia di stampa italiana, corrisponde a cinque il numero degli indagati certi, tra cui l'ex designatore Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, oltre agli assistenti Rodolfo Di Vuolo, Luigi Nasca e Daniele Paterna, quest'ultimo indagato per aver reso falsa testimonianza in merito ai fatti accaduti.

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Inchiesta Arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non risultano essere iscritti al registro degli indagati

L'inchiesta in merito alla possibile frode sportiva del sistema arbitrale ha scosso il calcio e alcuni club, come l' Inter sono diventati nuovi bersagli. Eppure, dal Palazzo di Giustizia emerge un punto fermo: "" si legge in una nota della Procura pubblicata dall'ANSA. Dunque, per il momento il club nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo, poiché le persone indagate sono legate al sistema arbitrale e le partite finite sotto la lente d'ingrandimento sarebbero pressappoco cinque e soprattutto, non fanno riferimento alla stagione ancora in corso di svolgimento.

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