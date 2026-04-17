Agustín Marchesín ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante la partita di Copa Libertadores, infrangendo il suo sogno di difendere il club nella blasonata competizione.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:22)

Il Boca Juniors dovrà fare a meno di Agustín Marchesín: l'estremo difensore argentino ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante la partita di Copa Libertadores. Match poi terminato 3-0 in favore della formazione allenata da Miguel Ángel Russo. Il portiere trentottenne ha già avviato il percorso di riabilitazione per tornare in fretta in campo, nonostante i suoi 38 anni. Marchesín è approdato al Boca all'inizio della stagione 2025 e finora ha collazionato oltre 50 presenze in tutte le competizioni. Dopo quanto accaduto, non sono mancati i messaggi di conforto da parte dei suoi compagni di squadra, soprattutto Paredes, che ha espresso sin da subito tutto il suo supporto al portiere argentino, scrivendo: "Gli mando un abbraccio".

Boca Juniors, il messaggio pubblicato dal portiere Agustín Marchesín Dopo il brutto infortunio, il portiere del Boca Juniors ha pubblicato un post sui suoi canali ufficiali per raccontare il proprio stato d'animo: "Non è facile elaborare tutto questo, né spiegare cosa provo. Da bambino a San Cayetano, il calcio sembrava così lontano e giocare nel Boca era il mio sogno più grande".

Anche se sembrava irraggiungibile, giocare in Coppa Libertadores con il Boca, quella in cui ho visto Oscar, Pato, Mono, Román, Guille e Martín, è stato incredibile. Il calcio - ha continuato Marchesín - mi ha dato tantissimo, più di quanto avessi mai immaginato; ho vissuto momenti davvero unici. Ero vicino a realizzare ciò che avevo sempre desiderato: difendere il Boca Juniors nella splendida Coppa Libertadores, il sogno per eccellenza. Non riesco a trovare una spiegazione".

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Marchesín parla alla società e ai suoi compagni di squadra — Poi il portiere argentino ha aggiunto: "Sapevo che era la sfida che più desideravo affrontare nella mia carriera e la stavo aspettando con ansia, felice e a lavoro, a prescindere da quello che dicevano gli altri. Chiedo scusa alle persone e alla dirigenza che hanno riposto fiducia in me per quello che sto attraversando. Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza, gli allenatori e i tifosi per il supporto di cui ho bisogno in questo momento difficile".

Infine, Agustín Marchesín ha concluso rivolgendosi ai suoi compagni di squadra: "Non ho molto altro da aggiungere, se non che sosterrò i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile affinché possiamo raggiungere gli obiettivi importanti che ci attendono. Ho molta fiducia in questa squadra e so che arriveranno cose belle per questa squadra che lo merita tanto".