Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Le voci su un possibile passaggio di Paulo Dybala al Boca Juniors sono aumentate molto negli ultimi giorni. Pare infatti che molte persone vicine all'attaccante, come sua moglie Oriana Sabatini e il suo amico Leandro Paredes, stanno cercando di convincerlo a tornare a giocare in Argentina dopo una lunga esperienza in Serie A. Campionato che l'ha visto esordire nella stagione 2012-13 con la maglia del Palermo.

Ora anche Dybala ha affermato di essere affascinato da un ritorno nel suo Paese natale per stare vicino alla sua famiglia. Attualmente, il ventinovenne ha ancora un contratto con la Roma - sebbene in scadenza il 30 giugno - e si concentrerà sul finale di stagione, in cui la squadra della capitale dovrà lottare per la qualificazione in Champions League. Al futuro ci penserà a stagione conclusa.

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Dybala, le parole dell'attaccante su un possibile ritorno in Argentina

MILAN, ITALY - NOVEMBER 02: Paulo Dybala della Roma calcia un rigore che viene parato da Mike Maignan del Milan (non in foto) durante la partita di Serie A tra Milan e Roma allo stadio Giuseppe Meazza il 2 novembre 2025 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Come si legge su TyC Sports, Paulo Dybala ha affermato che Paredes e sua moglie cercano di convincerlo per tornare in Argentina: "Le nostre mogli sono molto amiche e dal giorno in cui se n'è andata, è stato difficile per noi perché insieme condividevamo molto ogni giorno. Ora con Paredes e Camila Galante ci vediamo molto meno e per questo motivo insistono su questa questione. Abbiamo un'amicizia incredibile e ci piacerebbe passare più tempo con loro. Ci mancano molto".

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Continua il calciatore della Roma

Poi in merito a un posto pubblicato pochi giorni fa, ha aggiunto "La Joya": "Due giorni ho visto un posto in cui indossavo la maglia del Boca Juniors e l'hanno mandato al gruppo per capire se la foto fosse vera o realizzata con l'intelligenza artificiale. Ci siamo fatti un sacco di risate". Su un possibile approdo al Boca: ". In futuro non so cosa può succedere, ma non si sa mai".

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