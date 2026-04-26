Vittoria pesante dei giallorossi al Dall’Ara: la squadra di Italiano cade ancora, mentre Malen trascina e mette nel mirino il primato di Balotelli
Roma, un inizio niente... Malen: doppietta e MVP contro il Cagliari
La Roma si mette alle spalle una settimana tesa e tutt’altro che semplice, imponendosi con autorità sul campo del Bologna grazie a un convincente 0-2. Ai giallorossi basta una sola frazione per chiudere i conti: dopo appena sette minuti è il solito Malen a sbloccare la gara, mentre nei minuti di recupero del primo tempo l’olandese veste i panni di uomo assist, servendo il pallone del raddoppio a El Aynaoui. Una vittoria significativa, che permette alla formazione di Gian Piero Gasperini di tornare al successo in trasferta che mancava dal 18 gennaio e di restare in corsa nella rincorsa al quarto posto, godendosi il suo fuoriclasse in un vero magic moment.
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Malen e il record di BalotelliDonyell Malen sta vivendo una stagione di grande impatto alla Roma, con numeri che lo stanno proiettando tra i protagonisti assoluti del campionato e che lo avvicinano a curiosi confronti con il passato recente giallorosso. L’olandese ha già raggiunto la doppia cifra in Serie A e con una media impressionante in rapporto ai minuti giocati. Il suo avvio fulminante in giallorosso con gol praticamente al debutto e una serie di reti concentrate in pochi mesi, hanno alimentato il paragone con Mario Balotelli, che in alcune fasi della carriera aveva avuto strisce simili nei suoi primi periodi in nuovi club.
Se dovesse mantenere questo ritmo, Malen potrebbe avvicinarsi o eguagliare quei picchi di rendimento iniziale, rendendo la sua stagione una delle più prolifiche per un nuovo arrivato nella storia recente della Roma. L'ex Aston Villa è a un passo da un importante record: con un altro gol eguaglierebbe proprio il bottino di Mario Balotelli, che nel 2012 realizzò 12 reti in 13 presenze nella seconda metà di campionato.
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Le dichiarazioni di Gasperini su Malen nel post partitaLE PAROLE DEL TECNICO GIALLOROSSO - "Noi dobbiamo credere di vincere ogni match, abbiamo le potenzialità per farlo. Adesso stiamo anche recuperando giocatori importanti e quindi siamo nelle condizioni di poter fare primi tempi come questo".
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