La Roma si mette alle spalle una settimana tesa e tutt’altro che semplice, imponendosi con autorità sul campo del Bologna grazie a un convincente 0-2. Ai giallorossi basta una sola frazione per chiudere i conti: dopo appena sette minuti è il solito Malen a sbloccare la gara, mentre nei minuti di recupero del primo tempo l’olandese veste i panni di uomo assist, servendo il pallone del raddoppio a El Aynaoui. Una vittoria significativa, che permette alla formazione di Gian Piero Gasperini di tornare al successo in trasferta che mancava dal 18 gennaio e di restare in corsa nella rincorsa al quarto posto, godendosi il suo fuoriclasse in un vero magic moment.

ROMA, ITALIA - 10 APRILE: Donyell Malen dell'AS Roma, dopo aver segnato una tripletta, posa con il trofeo di miglior giocatore della partita al termine dell'incontro di Serie A tra AS Roma e Pisa SC allo Stadio Olimpico il 10 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

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Malen e il record di Balotelli

sta vivendo una stagione di grande impatto alla, con numeri che lo stanno proiettando tra i protagonisti assoluti del campionato e che lo avvicinano a curiosi confronti con il passato recente giallorosso. L’olandese ha già raggiunto la doppia cifra ine con una media impressionante in rapporto ai minuti giocati. Il suo avvio fulminante in giallorosso con gol praticamente al debutto e una serie di reti concentrate in pochi mesi, hanno alimentato il paragone con, che in alcune fasi della carriera aveva avuto strisce simili nei suoi primi periodi in nuovi club.

Se dovesse mantenere questo ritmo, Malen potrebbe avvicinarsi o eguagliare quei picchi di rendimento iniziale, rendendo la sua stagione una delle più prolifiche per un nuovo arrivato nella storia recente della Roma. L'ex Aston Villa è a un passo da un importante record: con un altro gol eguaglierebbe proprio il bottino di Mario Balotelli, che nel 2012 realizzò 12 reti in 13 presenze nella seconda metà di campionato.

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Le dichiarazioni di Gasperini su Malen nel post partita

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"Noi dobbiamo credere di vincere ogni match, abbiamo le potenzialità per farlo. Adesso stiamo anche recuperando giocatori importanti e quindi siamo nelle condizioni di poter fare primi tempi come questo"."Malen migliora il gioco, è fondamentale per noi. E' un giocatore ideale per noi ma non c’erano dubbi. Lo conoscevo, un po’ abbiamo giocato un’amichevole ad agosto e quando vedi i calciatori dal vivo hai una percezione migliore”.

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