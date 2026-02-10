Roma, un inizio niente… Malen: doppietta e MVP contro il Cagliari

Tre reti in quattro partite con la Roma per Donyell Malen, che fa tornare il sorriso a Gasperini: "Farà un sacco di gol quest'anno"

Donyell Malen torna a segnare dopo il gol all'esordio contro il Torino, e lo fa con una splendida doppietta contro il Cagliari, per la prima volta all'Olimpico di fronte ai suoi nuovi tifosi. Tra gli alti e bassi di Ferguson e Dovbyk e l'esperimento fallito del falso nueve, la Roma sembra aver trovato finalmente il suo centravanti. E Gasperini se lo coccola... (Credits Instagram @asroma)