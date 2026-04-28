Vittoria aritmetica per l'ex CT nonostante le recenti polemiche. Il Mancio conquista anche il titolo in Qatar dopo il successo in Supercoppa
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L’attesa è finita e il verdetto del campo ora è quello definitivo: Roberto Mancini conquista il titolo in Qatar con l'Al-Sadd. Una vittoria sofferta ma senza dubbio meritata, diventata aritmetica grazie al successo per 3-2 nello scontro diretto contro l’Al-Shamal, l’unica squadra che avrebbe potuto tentare il sorpasso e spegnere le speranze della formazione dell'ex CT della nazionale italiana. Tuttavia, in questa scalata al successo non sono mancati i brividi.
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Il trionfo mette la parola "fine" dopo un episodio controverso. Nelle scorse settimane, infatti, la classifica era stata stravolta da una decisione del giudice sportivo: lo Shamal aveva ottenuto 3 punti a tavolino contro il Qatar SC, a causa di un errore nel numero di stranieri schierati dagli avversari. Questa sentenza aveva riaperto incredibilmente i giochi, portando lo Shamal a un passo dal sogno. Una situazione che non ha impensierito particolarmente Roberto Mancini, protagonista assoluto con il suo Al-Sadd, rivelatosi capace di vincere la partita più importante: quella decisiva per il titolo.
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Roberto Mancini festeggia il titolo: le parole del tecnico dopo la partitaArrivano puntali i ringraziamenti del tecnico italiano, che nell'immediato post-match dichiara: "Devo ringraziare tutti i miei ragazzi per questo traguardo raggiunto. Tutti hanno mantenuto alta la concentrazione per tutta la stagione. Hanno dato sempre il massimo", si legge su Gazzetta dello Sport. Poi Mancini parla anche del suo staff: "Oltre ai calciatori, devo ringraziare anche tutto lo staff tecnico e medico, senza dimenticare a quello amministrativo". Infine, ritorna sulla vittoria del campionato: "Stiamo vivendo un momento di grande gioia, grazie alla conquista dello scudetto e della Supercoppa della Qatar-UAE e vogliamo condividere questo successo con tutti i nostri sostenitori. La nostra è un'annata speciale".
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