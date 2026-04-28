L’attesa è finita e il verdetto del campo ora è quello definitivo: Roberto Mancini conquista il titolo in Qatar con l'Al-Sadd. Una vittoria sofferta ma senza dubbio meritata, diventata aritmetica grazie al successo per 3-2 nello scontro diretto contro l’Al-Shamal, l’unica squadra che avrebbe potuto tentare il sorpasso e spegnere le speranze della formazione dell'ex CT della nazionale italiana. Tuttavia, in questa scalata al successo non sono mancati i brividi.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 16: Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd SC, impartisce istruzioni alla squadra durante la partita dei quarti di finale dell'AFC Champions Elite tra Al Sadd e Vissel Kobe allo stadio Prince Abdullah Al Faisal il 16 aprile 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

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Il trionfo mette la parola "fine" dopo un episodio controverso. Nelle scorse settimane, infatti, la classifica era stata stravolta da una decisione del giudice sportivo: lo Shamal aveva ottenuto 3 punti a tavolino contro il Qatar SC, a causa di un errore nel numero di stranieri schierati dagli avversari. Questa sentenza aveva riaperto incredibilmente i giochi, portando lo Shamal a un passo dal sogno. Una situazione che non ha impensierito particolarmente Roberto Mancini, protagonista assoluto con il suo Al-Sadd, rivelatosi capace di vincere la partita più importante: quella decisiva per il titolo.

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Roberto Mancini festeggia il titolo: le parole del tecnico dopo la partita

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Arrivano puntali i ringraziamenti del tecnico italiano, che nell'immediato post-match dichiara: ". Tutti hanno mantenuto alta la concentrazione per tutta la stagione. Hanno dato sempre il massimo", si legge su Gazzetta dello Sport. Poi Mancini parla anche del suo staff: "". Infine, ritorna sulla vittoria del campionato: "Stiamo vivendo un momento di grande gioia, grazie alla conquista dello scudetto e della Supercoppa della Qatar-UAE e vogliamo condividere questo successo con tutti i nostri sostenitori.".